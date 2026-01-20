Konec zimskega spanja, spet bomo navijali za slovenske kolesarje

S prologom se je v okolici Adelajde je začela kolesarska sezona 2026, ki bo za slovensko kolesarstvo vnovič izjemno pomembno. Vrhunec leta bo, seveda poleg dirke po Franciji, evropsko prvenstvo na cesti, ki ga bo gostila Slovenija. Slovenski kolesarji so že na delu, najpozneje bosta leto začela največja zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Na prvi dirkalni dan letošnje sezone se je zmage veselil Sam Watson (Ineos Grenadiers), v konkurenci pa sta tudi mlada Dolenjca Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Žak Eržen (Bahrain Victorious). V prologu (le nekaj kilometrov dolgi vožnji na čas, ki pogosto odpre etapne dirke) nista imela rezultatskih ambicij.

Glivar je specialist za kratke vzpone in eksplozivne zaključke, a bi mu vroče avstralske razmere utegnile povzročiti nekaj preglavic. Vseeno se bo na dokaj zahtevni petdnevni dirki poskusil boriti za vidnejši rezultat, najbolj si želi priti v šprinterski zaključek z razredčeno skupino.

Drugačne cilje ima Žak Eržen, mladi Dolenjec slovi kot eden izmed bolj nadarjenih šprinterjev v karavani. Slabše od Glivarja se prebija čez zahtevne vzpone, a se bolje znajde v hitrih ter kaotičnih zaključkih. Prav zato od njega veliko pričakujemo v šprintih, kjer bo konkurenca močna.

Izstopa mladi Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), ob njem pa bodo hitri tudi Juan Sebastian Molano (UAE Emirates-XRG), Danny van Poppel (Red Bull-Bora-hansgrohe) in Tobias Lund Andersen (Picnic PostNL). Skupno zmago brani ekipni kolega Tadeja Pogačarja Jhonatan Narváez (UAE Emirates-XRG), na štartu pa je veliko znanih imen.

Že konec tedna bo pestro tudi na evropskih cestah

Matevž Govekar je trenutno najboljši slovenski šprinter. Luka Mezgec se je namreč zadovoljil z vlogo pomočnika, a hitro napreduje Žak Eržen. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Čez le nekaj dni se začenja sezona tudi na evropskih tleh, ko bodo kmalu na delu preostali slovenski kolesarji. V soboto se bo na VN Castellóna prvič letos s konkurenco meril Matevž Govekar, ki je bil lani na tej dirki le streljal oddaljen od svoje četrte profesionalne zmage. Na delu bo tudi dan pozneje na VN Valencije.

Prihodnji torek se v Savdski Arabiji začenja razburljiva dirka po Aluli, kjer bodo slovenske barve zastopali naš državni prvak Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE Emirates-XRG) in izkušeni Luka Mezgec (Jayco Alula), ki po koncu leta zaključuje športno pot. Na dirki, ki jo vsako leto zaznamuje močan stranski veter in razbije glavnino kolesarjev, bo Omrzel napadal visok skupni rezultat, Mezgec in Novak pa bosta v vlogah pomočnikov.

Jakob Omrzel je lani navdušil z izjemno vožnjo na domači etapni dirki. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Tilen Finkšt, ki je pred letošnjo sezono iz novomeške Adrie Mobil prestopil k italijanskemu Solution Tech Nippo Raliju, bo sezono odprl v petek na etapni dirki po Šardži v Združenih arabskih Emiratih. Tam bo na štartu tudi lani najboljša slovenska kolesarska ekipa Factor Racing iz Kranja. Moštvo, ki ga vodi Jošt Zevnik, bo računalo na Lima Nasha, Gala Oblaka, izvrstnega pomočnika Nejca Komaca, specialista za pobege Jako Marolta ter šprinterja Adama Bradača in Anžeta Ravbarja.

Slednji je prav letos iz podmladka UAE Emirates-XRG prestopil v kranjsko ekipo, ki jo vrhunec čaka konec meseca na domači enodnevni dirki. Ta bo tokrat premierno imela licenco profesionalne dirke (1.1), zato bo na njej lahko nastopilo nekaj največjih ekip na svetu.

Primož Roglič je pred začetkom sezone navdušil v vlogi manekena. FOTO: Maximilian Fries/Red Bull-Bora-hansgrohe

Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se vrača po poškodbi in še ni javno razkril prvih dirk v koledarju. Matej Mohorič bo sezono odprl sredi februarja, ko ga čakata enodnevni klasiki v Almerii in Jaénu, kjer večino trase poteka po njemu ljubem makadamu.

Prav na belih toskanskih cestah bo prvič letos nastopil Tadej Pogačar, ki ga sedmega marca čaka klasika Strade Bianche. Primož Roglič bo sezono odprl devetega marca na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer pa letos ne bo glavni favorit, saj je trasa razmeroma neselektivna.