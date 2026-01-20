  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Konec zimskega spanja, spet bomo navijali za slovenske kolesarje

    V Avstraliji se je že začela nova sezona, čez nekaj dni tudi prve evropske dirke. Kje in kdaj bomo lahko prvič navijali za naše kolesarje?
    Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta leto odprla najpozneje. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Galerija
    Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta leto odprla najpozneje. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Matic Rupnik
    20. 1. 2026 | 18:40
    A+A-

    S prologom se je v okolici Adelajde je začela kolesarska sezona 2026, ki bo za slovensko kolesarstvo vnovič izjemno pomembno. Vrhunec leta bo, seveda poleg dirke po Franciji, evropsko prvenstvo na cesti, ki ga bo gostila Slovenija. Slovenski kolesarji so že na delu, najpozneje bosta leto začela največja zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič. 

    image_alt
    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Na prvi dirkalni dan letošnje sezone se je zmage veselil Sam Watson (Ineos Grenadiers), v konkurenci pa sta tudi mlada Dolenjca Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in Žak Eržen (Bahrain Victorious). V prologu (le nekaj kilometrov dolgi vožnji na čas, ki pogosto odpre etapne dirke) nista imela rezultatskih ambicij. 

    Glivar je specialist za kratke vzpone in eksplozivne zaključke, a bi mu vroče avstralske razmere utegnile povzročiti nekaj preglavic. Vseeno se bo na dokaj zahtevni petdnevni dirki poskusil boriti za vidnejši rezultat, najbolj si želi priti v šprinterski zaključek z razredčeno skupino. 

    Drugačne cilje ima Žak Eržen, mladi Dolenjec slovi kot eden izmed bolj nadarjenih šprinterjev v karavani. Slabše od Glivarja se prebija čez zahtevne vzpone, a se bolje znajde v hitrih ter kaotičnih zaključkih. Prav zato od njega veliko pričakujemo v šprintih, kjer bo konkurenca močna.

    Izstopa mladi Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike), ob njem pa bodo hitri tudi Juan Sebastian Molano (UAE Emirates-XRG), Danny van Poppel (Red Bull-Bora-hansgrohe) in Tobias Lund Andersen (Picnic PostNL). Skupno zmago brani ekipni kolega Tadeja Pogačarja Jhonatan Narváez (UAE Emirates-XRG), na štartu pa je veliko znanih imen.

    Že konec tedna bo pestro tudi na evropskih cestah

    Matevž Govekar je trenutno najboljši slovenski šprinter. Luka Mezgec se je namreč zadovoljil z vlogo pomočnika, a hitro napreduje Žak Eržen. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    Matevž Govekar je trenutno najboljši slovenski šprinter. Luka Mezgec se je namreč zadovoljil z vlogo pomočnika, a hitro napreduje Žak Eržen. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

    Čez le nekaj dni se začenja sezona tudi na evropskih tleh, ko bodo kmalu na delu preostali slovenski kolesarji. V soboto se bo na VN Castellóna prvič letos s konkurenco meril Matevž Govekar, ki je bil lani na tej dirki le streljal oddaljen od svoje četrte profesionalne zmage. Na delu bo tudi dan pozneje na VN Valencije. 

    Prihodnji torek se v Savdski Arabiji začenja razburljiva dirka po Aluli, kjer bodo slovenske barve zastopali naš državni prvak Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE Emirates-XRG) in izkušeni Luka Mezgec (Jayco Alula), ki po koncu leta zaključuje športno pot. Na dirki, ki jo vsako leto zaznamuje močan stranski veter in razbije glavnino kolesarjev, bo Omrzel napadal visok skupni rezultat, Mezgec in Novak pa bosta v vlogah pomočnikov. 

    Jakob Omrzel je lani navdušil z izjemno vožnjo na domači etapni dirki. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    Jakob Omrzel je lani navdušil z izjemno vožnjo na domači etapni dirki. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

    Tilen Finkšt, ki je pred letošnjo sezono iz novomeške Adrie Mobil prestopil k italijanskemu Solution Tech Nippo Raliju, bo sezono odprl v petek na etapni dirki po Šardži v Združenih arabskih Emiratih. Tam bo na štartu tudi lani najboljša slovenska kolesarska ekipa Factor Racing iz Kranja. Moštvo, ki ga vodi Jošt Zevnik, bo računalo na Lima Nasha, Gala Oblaka, izvrstnega pomočnika Nejca Komaca, specialista za pobege Jako Marolta ter šprinterja Adama Bradača in Anžeta Ravbarja. 

    Slednji je prav letos iz podmladka UAE Emirates-XRG prestopil v kranjsko ekipo, ki jo vrhunec čaka konec meseca na domači enodnevni dirki. Ta bo tokrat premierno imela licenco profesionalne dirke (1.1), zato bo na njej lahko nastopilo nekaj največjih ekip na svetu.

    Primož Roglič je pred začetkom sezone navdušil v vlogi manekena. FOTO: Maximilian Fries/Red Bull-Bora-hansgrohe
    Primož Roglič je pred začetkom sezone navdušil v vlogi manekena. FOTO: Maximilian Fries/Red Bull-Bora-hansgrohe

    Jan Tratnik (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se vrača po poškodbi in še ni javno razkril prvih dirk v koledarju. Matej Mohorič bo sezono odprl sredi februarja, ko ga čakata enodnevni klasiki v Almerii in Jaénu, kjer večino trase poteka po njemu ljubem makadamu. 

    Prav na belih toskanskih cestah bo prvič letos nastopil Tadej Pogačar, ki ga sedmega marca čaka klasika Strade Bianche. Primož Roglič bo sezono odprl devetega marca na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer pa letos ne bo glavni favorit, saj je trasa razmeroma neselektivna. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Instagram

    Kaja Juvan pokazala postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    16. 1. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tirreno-Adriatico

    Primož Roglič bo na razburljivi trasi lovil najlepšo lovoriko v karavani

    Znana je trasa 61. dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri bo praviloma nastopil tudi Primož Roglič.
    Matic Rupnik 16. 1. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Pavel MarđonovićIvan ŠmonPrimož RogličkolesarstvoTadej PogačarMatej MohoričJan TratnikLuka MezgecBahrain VictoriousUAE Team Emiratesdirka po SlovenijiDomen NovakUAE EmiratesGal GlivarMatevž GovekarJan Polancsvetovna serijaDirka po ValenciiJonas VingegaardJakob OmrzelŽak ErženTilen Finkšt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strateške odločitve

    Slovenija pod diplomatskim pritiskom ZDA in Izraela

    Vlada Roberta Goloba je precej bolj naklonjena pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu kot Trumpovemu odboru za mir.
    Uroš Esih 20. 1. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Brez presenečenja: Boštjan Cesar novi selektor

    Slovenska reprezentanca spet z domačim strokovnjakom, in sicer s članom nekdanjega Kekovega štaba.
    Siniša Uroševič 20. 1. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Konferenca v Davosu

    Nika Kovač v Davosu s slavno pevko: Verjetno se obe počutiva nenavadno v tej skupini ljudi

    Direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje My Voice, My Choice se je oglasila iz Davosa, kjer poteka 56. Svetovni gospodarski forum.
    20. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Izsiljevanje

    Po osumljenca so prišli specialci

    Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja so policisti na območju Maribora odvzeli prostost šestim osumljencem.
    Andrej Bedek 20. 1. 2026 | 18:42
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Začetek sezone

    Konec zimskega spanja, spet bomo navijali za slovenske kolesarje

    V Avstraliji se je že začela nova sezona, čez nekaj dni tudi prve evropske dirke. Kje in kdaj bomo lahko prvič navijali za naše kolesarje?
    Matic Rupnik 20. 1. 2026 | 18:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Konferenca v Davosu

    Nika Kovač v Davosu s slavno pevko: Verjetno se obe počutiva nenavadno v tej skupini ljudi

    Direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje My Voice, My Choice se je oglasila iz Davosa, kjer poteka 56. Svetovni gospodarski forum.
    20. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Izsiljevanje

    Po osumljenca so prišli specialci

    Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja so policisti na območju Maribora odvzeli prostost šestim osumljencem.
    Andrej Bedek 20. 1. 2026 | 18:42
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Začetek sezone

    Konec zimskega spanja, spet bomo navijali za slovenske kolesarje

    V Avstraliji se je že začela nova sezona, čez nekaj dni tudi prve evropske dirke. Kje in kdaj bomo lahko prvič navijali za naše kolesarje?
    Matic Rupnik 20. 1. 2026 | 18:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo