Kooij zmagovalec četrte etape, Mohorič ostaja vodilni

Nizozemec Olav Kooij (Jumbo-Visma) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Poljski. Na trasi med Strzelinom in Opolami (198,6 km) je v zaključnem šprintu ugnal rojaka Marijna van den Berga in Italijana Mattea Moschettija. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

V generalni razvrstitvi ima deset sekund naskoka pred drugouvrščenim Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates) in domačinom Rafalom Majko (UAE Team Emirates) na tretjem mestu. Današnjo etapo je Mohorič končal v času glavnine na 40. mestu. Njegov moštveni kolega Matevž Govekar je bil v šprintu 13., v skupnem seštevku pa je 114. z zaostankom 25:49 minute.

V četrti etapi se je karavana spopadla s povsem ravninsko traso, a tudi s težavami zaradi bočnega vetra, ki je za nekaj kilometrov razcepil glavnino. Obenem je v etapi prišlo tudi do padca 12 kolesarjev, od teh sta morala dva dirko predčasno končati.

Kljub vsemu je v zaključku pričakovano prišlo do šprinta glavnine, ki ga je dobil 21-letni Kooij. Zanj je bila to že 22. zmaga v karieri in sedma letos. Ciljno črto je mladi šprinterski zvezdnik Jumbo-Visme prečkal pred Van den Bergom (EF Education-EasyPost) in Moschettijem (Q36,5). Italijan je letos na dirki po Sloveniji v dveh etapah stopil na oder za zmagovalce.

V sredo bo na sporedu še zadnja zahtevna etapa, ki se bo začela v mestu Pszczyna in končala v Bielsko-Biali po 198,8 km. Kolesarje čaka nekaj več kot 3000 višinskih metrov in v zadnjih 25 km krožna steza s tremi krogi in trikratnim prečkanjem krajšega zaključnega klanca. Že prej bodo morali premagati pet daljših vzponov, najtežjega na Salmopol 56 km pred ciljem.

Pomembna bo sreda

»Za nami je relativno mirna etapa. Upali smo, da bo veter prispeval k večjemu številu napadov, a temu ni bilo tako,« je današnjo etapo ocenil Mohorič.

»Jutrišnja etapa bo pomembna. Še vedno lahko naredimo razliko in zmagamo. V Bielsko-Biali sem bil pred dvema letoma že drugi za Nikiasom Arndtom, ki je zdaj moj moštveni sotekmovalec. Ta etapa se sicer zdi malce težja, a sem samozavesten, da lahko posežem visoko,« je še dodal slovenski as.

Jubilejna 80. dirka po Poljski se bo končala po četrtkovi vožnji na čas v Katovicah (16,6 km) in petkovi pretežno ravninski etapi med Zabrzami in Krakovom (166,6 km).