Koronavirus med novinarji na Touru

Pariz

AFP Veliko gledalcev se je v zadnjih dneh zbralo ob trasi Toura, kakšen je prirediteljem ušel tudi čez varnostno ogrado. FOTO: Marco Bertorello/AFP

- Kolesarski »mehurček« proti širjenju koronavirusa je na Touru, ki ga bosta danesv Parizu končala na 1. in 2. mestu, kot kaže, zdržal do konca. Virus pa je prodrl med novinarje, ki pokrivajo dirko.V petek so okužbo potrdili pri enem od španskih novinarjev, pri katerem so test opravili, potem ko je dobil vročino. Novinar, ki se je pred tem gibal po novinarskem središču, je nemudoma zapustil dirko, enako pa so morali storiti še številni njegovi rojaki.Ker so bili v zadnjih dneh v stiku z njim, so morali včeraj akreditacije vrniti in dirko zapustiti novinarji španske tiskovne agencije EFE, nacionalne televizije ter časnikov Marca in As. Organizatorji drugih novinarjev bojda niso obvestili o okužbi, kot tudi še niso sporočili, ali so zajezili širjenje virusa med novinarji, ki se bodo danes ali jutri vrnili v svoje domovine.Novinarji so se morali pred prihodom na Tour testirati, akreditacijo so prejeli le ob negativnem testu. Med dirko ni bilo dodatnih testov za predstavnike medijev, so pa dvakrat testirali celotno kolesarsko karavano. Na prvih testih 7. septembra je bilo šest pozitivnih primerov, štirje člani spremljevalnega osebja ekip, en član tehničnega osebja organizatorjev in direktor dirke, ki se je po tednu dni karantene vrnil v karavano. Na drugih testiranjih 14. septembra ni bilo pozitivnih primerov.