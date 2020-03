FOTO:Koronavirus odnesel prvi letošnji dvoboj Roglič – Pogačar (VIDEO)

Ljubljana

Premor ne bo koristil nikomur

- Kolesarski svet je razveselila novica, da preplah zaradi koronavirusa s tekmovalnega koledarja (še) ni odnesel treh najbolj odmevnih marčnih dirk v Italiji, Strade Bianche (7. 3.), Tirreno–Adriatico (od 11. do 17. 3.) in Milano–Sanremo (21. 3.), ni pa se še razpletla drama v hotelu Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island, kjer v karanteni ostajajo kolesarji štirih moštev, ki so se udeležila dirke po Združenih arabskih emiratih. Med njimi je tudiMladi slovenski as se je prejšnji četrtek le nekaj ur sproščeno veselil zmage v peti etapi, nato je izbruhnila novica o dveh pozitivnih primerih koronavirusa v karavani. Prireditelji so preostali dve etapi odpovedali, pristojne službe pa so gibanje vseh tekmovalcev in njihovih spremljevalcev omejile na hotelske prostore, kjer so vsi opravili teste za virus, ki seje strah po svetu. Čeprav naj bi bili vsi negativni (slovenski član ekipe Mitchelton Scottje v Evropo odpotoval v nedeljo), so štiri ekipe še vedno v hotelskem »priporu«. Rusko moštvo Gazprom-RusVelo, pri dveh njegovih kolesarjih so menda v soboto ugotovili povišano temperaturo, ter francoski zasedbi Cofidis in Groupama-FDJ, ki skupaj bivajo v četrtem nadstropju hotela.Karantena Pogačarjeve ekipe UAE, ki je nastanjena ločeno v prvem nadstropju, pa je prostovoljna. Vodstvo se je odločilo za odhod domov, ko ne bo več dvoma o tem, da se vsi člani njihove zasedbe med svojce vračajo čili in zdravi.Kar najbolj razburja tako tiste v karanteni kot kolesarsko javnost, je pomanjkanje verodostojnih informacij o dogajanju v Abu Dabiju. Kolesarji so se ob testiranjih zavezali, da o tem ne bodo govorili z novinarji in ne bodo ničesar objavljali na družbenih omrežjih. Kljub temu je avstralski član ekipe Cofidisobjavil šaljiv video, kako kolesarji pripravljenost vzdržujejo z dviganjem in preskakovanjem kovčkov ter tekom po hotelskih hodnikih.Za kolesarski spletni portal Cyclingnews pa je dejal: »Jaz sem še miren, nekateri pa že izgubljajo glave. Najhujše je pomanjkanje informacij. Imamo le stik z nekom v beli halji v našem nadstropju, smehlja se in nam govori, naj ne skrbimo, drugega nam ne povejo. Najbolj paradoksalno je, da smo v soboto po prvih negativnih testih vsi že jedli skupaj v jedilnici, nato sta v našem nadstropju dva kolesarja dobila vročino, mi smo morali ostati, preostali pa so lahko odšli domov, čeprav so bili tudi v stiku z njima.«Tako na račun prirediteljev dirke (italijanska agencija RCS, ki organizira tudi Giro d'Italia) kot na vodstvo Svetovne kolesarske zveze (UCI) je v zadnjih dneh padlo veliko kritik, češ da se niso znali odzvati na krizno situacijo.»Ne vem natanko, kako dolgo bo trajala karantena, lahko pa povem, da Pogačarja ni več na našem štartnem seznamu za dirko Pariz–Nica,« je za Delo povedal slovenski selektor in športni direktor pri ekipi UAETako bodo slovenski ljubitelji kolesarstva ob prvi letošnji dvoboj svojih dveh največjih junakov, Pogačarja, ki je letos slavil že štiri zmage, in Rogliča, ki bo na francoski dirki »proti soncu« (od 8. do 15. 3.) začel sezono. Oba bi sodila med papirnate favorite za zmago.Pri Pogačarju je predvsem upati, da bo ostal zdrav ter da prisilni premor, ki bi lahko trajal dva tedna, ne bo pustil posledic. »Od vsakega posameznika je odvisno, kakšne bodo posledice. Če je kateri od kolesarjev psihično labilen, ga kaj takšnega lahko iztiri za nekaj mesecev, če ne do konca sezone. Upam, da pri Pogačarju, ki je vedno umirjen, ne bo tako. Upam tudi, da imajo kolesarji na voljo vsaj uteži in ergometre, na katerih lahko vzdržujejo fizično stanje. Kljub temu pa je to svojevrsten zapor, ki gotovo nikomur od vpletenih ne bo koristil. Pogačar bo bržčas moral dodobra spremeniti svoje spomladanske načrte, na srečo pa je Tour de France še dovolj oddaljen, da na pripravo zanj to ne bi smelo imeti večjega vpliva,« pa je direktor slovenskih reprezentancpoln pričakovanj, da bo Pogačar na vrhuncu sezone tudi v vrhuncu forme.