Še Passo Giau in Falzarego, nato bo Jonas lahko odprl penino

Na dirki po Italiji se zdi vse odločeno, Jonas Vingegaard deluje nepremagljivo, Felix Gall za njim zaostaja dobre štiri minute, Danec ima ob sebi močno moštvo in zdi se, da ima vse pod nadzorom. »Občutek je zelo lep, čaka nas čudovita etapa, a pozor, pred nami je kar nekaj višinskih metrov,« se nosilec rožnate majice zaveda, da gre hitro lahko vse po zlu.

Kdor je s kolesom že zavil v Dolomite, ve, da kolesarje danes čaka pekel v eni najlepših kulis na svetu. Vzpon na prelaz Giau (9,8 km, 9,3 %) načne še tako dobre noge, prelaz Falzarego ni mačji kašelj, zadnjih pet kilometrov etape se bo cesta vzpenjala do Allegheja (5 km, 9,6 %) in razlike bi se danes lahko merile v minutah, ne v sekundah. V 151 kilometrih bodo kolesarji premagali 4900 višinskih metrov, razen v prvih kilometrih ravnine danes ne bo.

Favoriti so v zaključku Gira že znali kapitulirati, primer Simona Yatesa, ki je leta 2018 proti Chrisu Froomu izgubil vodstvo na zadnji zahteven dan dirke, ostaja najbolj poveden, letos pa se zdi, da se kaj takšnega ne more ponoviti. Vingegaard preprosto izgleda premočan: »Tritedenske dirke so zapisane v DNK našega moštva, upam, da bomo dodali še eno zmago. Res bi bil vesel, če tudi Davideju Piganzoliju uspe naskok na belo majico, upam, da bo on naslednji zmagovalec tritedenske dirke iz naših vrst.«

Letošnji Giro bo mladi Italijan še končal kot pomočnik Vingegaarda, ki mora le še priti do Rima, preden bo lahko za 14 dni odšel domov, nato bo zaključne priprave za dirko po Franciji opravil v Tignesu, kjer se dobro počuti tudi Primož Roglič. V zadnjih dneh so se Italijani trudili, da bi mu nadeli vzdevek in zdi se, da je Gazzetti uspelo. Poimenovali so ga Kralj ribičev, zadovoljen je bil tudi Danec: »Doslej nisem imel vzdevka, ta se zdi kar točen, res sem se ukvarjal z ribami, čeprav nisem bil ribič. Ne moti me.«