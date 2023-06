Kraljevska kraljevskih etap na dirki po Sloveniji

Kraljevska, 4. etapa od Ljubljane do Kobarida je dolga 165 kilometrov. To je etapa, o kateri se govori že od lanskega leta, ko so jo razkrili na predstavitvi 29. dirke po Sloveniji.

Gre za, na papirju, najtežjo etapo v zgodovini slovenske zelene pentlje. Premagati bodo morali 3623 višinskih metrov, kar pomeni, da bodo morali danes premagati čisto malo manj kot pet »Vršičev« iz Kranjske Gore.

Etapa poteka iz Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke, Cerknega, Tolmina in Kobarida. Vrhunec današnje kraljevske etape sta dva vzpona na Kolovrat. Da, na ta klanec, dolg 10,3 kilometra, s povprečnim 8,9-odstotnim naklonom, bodo kolesarji danes morali premagati dvakrat! Zato smo današnjo etapo razglasili za kraljevsko vseh kraljevskih etap na dirki po Sloveniji. Seveda pa, tako kot vedno, le kolesarji odločajo o tem, ali je dirka težka ali ne.

Na današnji etapi so štirje gorski in trije leteči cilji. Oba vzpona na Kolovrat sodita v 1. kategorijo. Prvi klanec na današnji etapi je že zelo strm 3 kilometre dolg vzpon na Topol, potem sledita dva leteča cilja, prvi v Medvodah in drugi v Škofji Loki. Potem sledi vzpon prek Sovodenj na Kladje, ki je blag, a se vleče kar 10,3 kilometra. V Tolminu bo zadnji leteči cilj, potem pa sledi zadnjih 55 kilometrov, na katerih bodo morali dvakrat na Kolovrat, in seveda se tudi dvakrat spustiti, kar po tragičnem včerajšnjem tragičnem dogodku na dirki po Švici dodaja predvsem grenak priokus, današnji kraljevski etapi.

Zelena majica bo danes zagotovo zamenjala lastnika, ni pa rečeno, da tudi moštva. Dylan Groenewegen (Jayco Alula) je klasični sprinter in se bo danes poslovil od zelene majice vodilnega, ostala pa mu bo najbrž rdeča. Vendar imajo v Mezgečevi ekipi skritega aduta, italijanskega državnega prvaka Filippa Zano, ki je kot kaže v zelo dobri formi tudi tri tedne po dirki po Italiji, kjer je blestel.

Slovenci računamo predvsem na Domna Novaka (UAE), ki je že pred dirko razkril, da gre letos na zmago v skupnem seštevku. Pomočnike ima dobre, njegova forma je dobra in mogoče bo prav on naslednik klubskega kolega Tadeja Pogačarja, ki je na domači tritedenski pentlji slavil lani in predlani. Ker pa sta na dirki tudi dva spusta s Kolovrata, nikakor ne smemo pozabiti na Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki v karavani slovi kot najbolj neustrašen spustaš.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri