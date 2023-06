Krištof Knap: Najprej urejena prehranska strategija, nato dodatki

Z dr. Krištofom Knapom, ki je tudi zdravnik ekipe Bahrain Victorious, smo se pogovarjali o enem najpomembnejših vidikov profesionalnega kolesarstva, prehrani. Dotaknili smo se tudi uporabe ketonov, ki so v zadnjih letih ena najbolj vročih tem v povezavi s kolesarsko prehrano.

Kakšno je vaše mnenje o uporabi ketonov v kolesarstvu? Se strinjate z njihovo uporabo, ali menite, da bi morali biti prepovedani?

Uporaba ketonov v kolesarstvu je pričakovan korak naprej v poskusu iskanja napredka v zmogljivosti ob metabolično tako zelo zahtevnem športu. Osnovni problem, ki ga vidim pri uporabi ketonov, je nedostopnost za večino ekip, saj redna uporaba veliko stane. Ker si nekatere ekipe uporabe ketonskih estrov ne morejo privoščiti, so brez dostopa tudi kolesarji teh ekip, z izjemo bolje plačanih kolesarjev v teh ekipah, ki pa jih običajno uporabljajo »na lastno pest«. Problematičnost samostojne uporabe lahko vodi v napačno uporabo, ob katero lahko uporabnik hitro zanemari dejstvo, da je uporaba ketonov zgolj pika na i k celostni prehranski strategiji, ki pa je eden najpomembnejših stebrov zmogljivosti v kolesarstvu.

Zakaj so ketoni tako sporni?

Čeprav so ketoni, fiziološko gledano, v telesu naravno prisotni (tako imenovana endogena oziroma telesu lastna proizvodnja), obstajajo pomisleki o vplivu dolgoročnega dodajanja eksogenih (vnesenih od zunaj) ketonov na zdravje. Obstajajo študije o pozitivnem vplivu uporabe ketonov tudi pri bolezenskih stanjih, s študijami, ki bi pokazale negativne stranske učinke na zdravje, pa nisem seznanjen. Uporaba ketonov je sporna predvsem zaradi dejstva, da jih prodajajo kot prehransko dopolnilo, kar pomeni slabo regulacijo kakovosti in čistosti izdelkov na trgu. Z uporabo ketonov bi torej športnik v telo lahko vnesel tudi zdravju potencialno škodljive snovi, ki niso navedene na embalaži, ali pa bi nenamerno zaužil s prepovedanimi substancami kontaminirani dodatek.

Ob hipotetični odsotnosti opisanega tveganja se mi zdi najbolj sporno, če športnik z uporabo ketonov kot čudežnega dodatka zanemari skrb za zadostno energijsko razpoložljivost. To lahko na dolgi rok vodi v zdravstvene zaplete, ki jih povzroča nizka energijska razpoložljivost, in celo do sindroma relativnega energijskega pomanjkanja, ki lahko zelo negativno vpliva na zdravje sicer vrhunsko treniranega športnika. Po mojem mnenju bi ketone lahko uporabljal le športnik s popolnoma urejeno osnovno prehransko strategijo.

Katere prehranske dodatke bi vi izpostavili kot pomembne za kolesarje?

Predvsem bi izpostavil tako imenovano kategorijo A, kjer je pravilna uporaba podprta s kakovostnimi znanstvenimi študijami. Od prehranskih dopolnil z dokazanim ergogenim učinkom bi izpostavil kofein, sodo bikarbono, beta alanin, nitrate, svoje mesto pa ima po mojem mnenju tudi kreatin monohidrat. Od prehranskih dopolnil, ki služijo kot del športne prehrane, bi seveda izpostavil gele, športne napitke in ploščice. Na tem področju je bil v zadnjih letih dosežen velik napredek, ki je omogočil visoke vnose ogljikovih hidratov (OH) med naporom. Specifične kombinacije glukoze in fruktoze v omenjenih izdelkih omogočajo vnos večje količine OH, kar ima pomemben vpliv na zmogljivost, regeneracijo, in glede na moja trenutna opazovanja pri delu z ekipo Bahrain Victorious, tudi zelo pozitiven vpliv na hormone in verjetno tudi parametre vnetja v telesu.

Zadnja kategorija prehranskih dopolnil je tako imenovana medicinska kategorija, v kateri nadomeščamo pomanjkanje specifičnih mikrohranil ali elementov v prehrani. Tukaj bi posebej izpostavil železo, vitamin D3 in cink. Uporaba ketonov spada v tako imenovano kategorijo B, koristnost uporabe je nakazana z nekaterimi študijami, vendar pa so potrebne še dodatne raziskave. V kategoriji B bi izpostavil omega 3 maščobne kisline (na primer ribje olje), ki imajo potencialno pomemben vpliv na zdravje posameznika in so po mojem mnenju pomembne tudi v prehrani športnika. Potencialni problem so izdelki s slabo kontrolo čistosti, kjer tvegamo vnos težkih kovin, pesticidov itd.

Krištof Knap je zdravnik ekipe Bahrain Victorious. FOTO: Bahrain Victorious

Katerim prehranskim dodatkom pa bi se bilo treba izogibati, oziroma kdaj dolgoročna uporaba dodatkov lahko škoduje?

Predvsem dodatkom iz tako imenovane skupine D – torej dodatkom, ki jih Svetovna protidopinška agencija prepoveduje v tekmovalnem športu, oziroma obstaja velika možnost kontaminacije s prepovedanimi substancami. Obstajajo številni primeri, ko so športniki uživali prehranska dopolnila, ne da bi vedeli, da je med sestavinami prisotna prepovedana substanca. Običajno gre za izdelke, ki obljubljajo dvig testosterona in rastnega hormona, dvig moči in stimulacije. Problem je, da sploh niso tako težko dosegljivi in jih zlahka kupimo na spletu.

Pomembno je, da se zavedamo, da dodatki niso nadomestek za kakovostno osnovno prehransko strategijo, katere cilj je pokrivanje osnovnih potreb po makro in mikrohranilih. Dolgoročno slabo za telo bi bilo torej, če bi prehransko strategijo zasnovali na uporabi dodatkov, brez urejenih osnov športne prehrane.

Katere so najpogostejše zmote ljudi v povezavi s prehrano kolesarjev?

Predvsem mišljenje, da je pri tako veliki dnevni porabi energije lahko shujšati oziroma doseči optimalno telesno kompozicijo. Doseganje optimalne telesne kompozicije ob velikih obremenitvah pri vadbi zahteva veliko znanja in pravilen pristop. Ob večjih obremenitvah je treba jesti, in ne stradati. Ena izmed zmot je tudi dejstvo, da imajo vsi vrhunski kolesarji optimalno urejeno prehrano. Vnos hrane je eden izmed temeljev v hierarhiji potreb, zato so za doseganje ciljev potrebni številni pogovori s kolesarjem in večen trud za ohranjanje zaupanja, še posebej, če je bil kolesar v preteklosti izpostavljen slabim prehranskim praksam.