Kriterij Tadeja Pogačarja vnovič Luki Mezgecu

Točka prednosti je bila dovolj

Matej Mohorič se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. FOTO: Leon Vidic

Pri kolesarkah odločili vmesni šprinti

Komenda – Drugi pokal Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant je v Komendi dobil slovenski kolesarV kriterijski preizkušnji z 12 letečimi sprinti je osvojil 27 točk in ubranil lansko zmago. Drugi je bil Avstrijec(26), tretji pa(18). Med ženskami je zmago slavila Nizozemkapred domačinkoZ dirko v Komendi se je tudi uradno začela slovenska kolesarska sezona, ki bo prvi vrhunec doživela v nedeljo s cestno preizkušnjo za naslov državnega prvaka s ciljem na Ambrožu pod Krvavcem. Še pred tem so sezono v Komendi odprli s kriterijsko preizkušnjo, na kateri ni bilo čutiti napetosti po dolgem premoru zaradi novega koronavirusa, ki je prekinil kolesarsko sezono.Kolesarji so od začetka navijali oster ritem. Moštvo Bahrain-McLarna je bilo v ospredju in nadziralo položaj, v prvih dveh šprintih pa je bil izjemno razpoložen lanski zmagovalec Luka Mezgec, ki kolesari za avstralsko moštvo Mitchelton-Scott. Kot edini kolesar svoje ekipe, zaradi česar je bil brez prave pomoči, je v drugem delu preizkušnje malce popustil, vajeti pa je prevzelo bahrajnsko moštvo, v katerem sta blestela Marco Haller in Matej Mohorič, ki sta lovila Mezgeca v skupnem seštevku kriterijske dirke. Toda Mezgec je za konec dobil dva šprinta in z vsega točko prednosti ubranil lansko zmago. Haller pa kljub pomoči močne ekipe Bahrain-McLarna ni mogel preprečiti slovenske zmage.Med člani je bilo sicer prijavljenih 72 kolesarjev, tekme pa se je na koncu udeležilo 64, med njimi tudi nekaj tujcev, ki so popestrili prvo dirko na slovenskih tleh v sezoni. Med nastopajočimi je bil tudi, ki se je trudil z nekaterimi pobegi, proti šprinterjem pa v zaključkih ni imel pravih možnosti. Lani je na prvem pokalu, ki nosi njegovo ime, osvojil drugo mesto. Na dirki ni bilo najboljšega kolesarja lanske sezoneMed ženskami je ves čas pričakovano ritem na prvi dirki sezone na slovenskih tleh dajala slovenska-italijansko profesionalna ekipa Ale BTC Ljubljana. Že po prvem letečem šprintu sta pobegnili Urška Bravec in Maaike Boogaard, si nabrali neulovljivo prednost ter med seboj obračunali za skupno zmago. Uspešnejša je bila Nizozemka, saj je na vmesnih šprintih osvojila več točk kot Bravčeva, ki je na koncu zasedla drugo mesto. Tretja je bila, ki je zmagala v kategoriji starejših mladink., lanske zmagovalke preizkušnje v Komendi, ni bilo v ospredju.