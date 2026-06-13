Kronometer na Franji: najhitrejša Avstrijec in Poljakinja

Prvi tekmovalni vrhunec 45. Maratona Franja BTC je pripadel specialistom za vožnjo na čas. Na 21,2 kilometra dolgi trasi s startom in ciljem v BTC Cityju so kolesarji in kolesarke merili moč, ritem in natančnost v disciplini, v kateri ni prostora za taktiziranje v zavetrju. Kronometer je znova ponudil mednarodno konkurenco in tudi spodbudne slovenske uvrstitve.

Najhitrejši med moškimi v kategoriji UCI je bil Avstrijec Daniel Hochstraßer iz ekipe RSV Atterbiker, ki je traso prevozil v času 24:53,4. S tem je kot edini prebil mejo 25 minut in potrdil, da je bil na ljubljanskih cestah razred zase. Drugo mesto je osvojil Nemec Julian Braun iz RSV Daadetal s časom 25:23,8, tretji pa je bil slovenski kolesar Timotej Bavec iz KK Ribno Alpine Resort, ki je zaostal le dve sekundi in štiri desetinke za Braunom ter končal pri 25:26,2.

Tri Slovenke v deseterici

Bavčeva uvrstitev na zmagovalni oder je bila eden od slovenskih vrhuncev uvodnega dela Franje. V močni konkurenci, v kateri so med prvo deseterico prevladovali Avstrijci, Italijani in Nemci, je pokazal, da se lahko tudi slovenski predstavniki enakovredno kosajo z najboljšimi specialisti za kronometer.

V ženski konkurenci je zmaga odšla na Poljsko. Najhitrejša je bila Ewelina Miernik iz ekipe Brodex Party Professional/Triton Konin, ki je 21,2 kilometra dolgo progo premagala v času 28:47,8. Drugo mesto je osvojila njena rojakinja Martyna Wisniewska iz ekipe GK Team s časom 29:10,3, tretja pa je bila Avstrijka Kathi Machner iz ekipe ARBÖ ASKÖ Team Cookina Graz, ki je kronometer končala v 29:30,0.

Najboljša Slovenka je bila Vesna Alegro Baznik iz KD Sprint, ki se je s časom 30:00,6 uvrstila na četrto mesto. Za stopničkami je zaostala dobrih trideset sekund, za zmagovalko pa minuto in 12,8 sekunde. Med Slovenkami sta se v prvo deseterico uvrstili še Tajda Glamočak iz KK Pocinkovalnica Celje, ki je bila peta s časom 31:00,7, in Teja Gulič iz KD Brda Dobrovo, ki je osvojila šesto mesto s časom 31:22,8.

Trasa kronometra je bila hitra, a zahtevna

Trasa kronometra je bila hitra, a zahtevna v svoji enostavnosti. Kolesarji so startali na Ameriški aveniji pred Kristalno palačo v BTC Cityju, nadaljevali do Šmartinske ceste in zavili desno proti vzhodnemu delu Ljubljane. Po Šmartinski cesti jih je čakalo nekaj več kot štiri kilometre vožnje do križišča s Snebersko oziroma Zadobrovško cesto, nato zavoj levo proti Šentjakobu in nadaljevanje skozi Podgorico in Dragomelj do Domžal. Obrat je bil na Ljubljanski cesti, od tam pa so se tekmovalci po isti trasi vrnili v BTC City.

Najboljši, moški UCI, 21,2 km:

1. Daniel Hochstraßer (Avt/RSV Atterbiker) 24:53,4

2. Julian Braun (Nem/RSV Daadetal) 25:23,8

3. Timotej Bavec (Slo/KK Ribno Alpine Resort) 25:26,2

4. Michael Fürweger (Avt/Heartland Cycling) 25:27,6

5. Martin Geretschnig (Avt/ARBÖ ON-Fahrrad) 25:37,3