V vojni v Ukrajini umrl znani ruski kolesar

Nekdanji ruski reprezentant v dirkališčnem kolesarstvu Sergej Kučerov je pri 46 letih izgubil življenje med služenjem v ruski vojski na območju vojne v Ukrajini. Smrt dvakratnega olimpijca je potrdila Ruska kolesarska zveza, podrobnosti o okoliščinah pa za zdaj niso znane. Po poročanju ruskega portala Gazeta.ru naj bi umrl v torek, 20. oktobra.

Kučerov je v svoji karieri nastopil na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in Londonu štiri leta pozneje. V rusko reprezentanco se je vključil leta 2001, nato pa se uveljavil predvsem v sprinterskih disciplinah. Večkrat je postal državni prvak, mednarodno pa je med drugim slavil na tekmi svetovnega pokala v Pekingu in osvojil več drugih odličij.

Po koncu tekmovalne poti se je posvetil trenerskemu delu. Ruska kolesarska zveza se mu je ob potrditvi smrti zahvalila za prispevek k razvoju tega športa in izrekla sožalje njegovim svojcem ter športnikom, s katerimi je sodeloval.