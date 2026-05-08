Kuss bi po Rogliču v Rimu okronal še Vingegaarda

Predvidoma s 184 kolesarji – če bodo vsi, ki so se na belgijski dirki Famenne Ardennes Classic okužili z bakterijo kampilobakter, dovolj pri močeh – se bo karavana 109. Gira danes podala na 3.468-kilometrsko pot od Nesebarja v Bolgariji do Rima. Med njimi prvič po letu 2000 ne bo slovenskih kolesarjev, bo pa med njimi »naše gore list«, Sepp Kuss. Američan slovenskih korenin bo do italijanske kolesarke krone poskušal pripeljati Jonasa Vingegaarda.

»Še vedno rad dam vse od sebe za vodjo, kot je Jonas. Zame to sploh ni vprašanje, ko vidim, kako močan je. Tega niti ne bi imenoval žrtev. Izjemno srečen sem, da lahko pomagam tako izjemnemu kolesarju pri lovu na zmage. Moja zmaga na Vuelti leta 2023 tega ni spremenila,« je povedal Kuss.