Kuss se je učil zmagovati od največjih mojstrov

V nadaljevanju preberite:

Jonas Vingegaard, Primož Roglič (oba Jumbo Visma) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) so bili na papirju kolesarji, ki bi morali na odru za zmagovalce končati 78. Vuelto, vendar so španske ceste spisale nekoliko drugačno sodbo. Evenepoel je že odpisan, po drugem tednu dirke pa najbolje kaže tretjemu možu Jumba Visme. Rdeči Sepp Kuss bo naslednje dni na življenjski preizkušnji.