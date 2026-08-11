Potovanje v Slovenijo na evropsko prvenstvo bo zelo zahtevno

Izvrstni poljski kolesar ter nekdanji svetovni prvak Michał Kwiatkowski se že zavzeto pripravlja na septembrski vrhunec sezone v Kanadi, kjer bo tokrat potekalo svetovno prvenstvo. Poljak se zaveda premoči Tadeja Pogačarja, a poudarja, da tekmeci slovenskemu zvezdniku ne nameravajo kar prepustiti mavrične majice. Izkušeni Kwiatkowski, ki je bil svetovni prvak davnega leta 2014, dobro ve, kdo bo na štartu cestne dirke glavni favorit. Tadej Pogačar je po njegovem mnenju razred zase, a 36-letni član Netcompany Ineosa zagotavlja, da se tekmeci ne nameravajo vdati že pred začetkom dirke. »Tadej Pogačar bo počel, kar bo želel, toda mi se ne bomo kar tako predali. Upam, da bom tja prišel v boljši formi, kot sem jo imel na Touru ali Dirki po Poljski,« je Kwiatkowski povedal za poljski portal ...