Znano je, kdo bo namesto Pogačarja dobil priložnost na svetovnem prvenstvu

Kolesarska zveza Slovenije je v Ljubljani, za ogrevanje pred današnjim spektakularnim kronometrom na Vuelti, naznanila pričakovanja pred svetovnim prvenstvom v cestnem kolesarstvu. Četudi tam ne bo poškodovanega Tadeja Pogačarja, pa se naši fantje v Montreal v Kanado odpravljajo z visokimi pričakovanji.

Svetovno prvenstvo v Kanadi se bo začelo že čez deset dni, trajalo pa bo med 20. in 27. septembrom. Dejstvo je, da bo veliko odvisnega tudi od forme slovenskih šampionov po dirki po Španiji. Tam se namreč mudi šesterica Slovencev in zagotovo nekateri izmed njih močno trpijo.

V ekipi članov bo osem kolesarjev, deveti Tadej Pogačar je poškodovan. Poleg njega bodo na štartu še Tilen Finkšt, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič, Jan Tratnik (nastopil bo tudi v kronometru) in Jakob Omrzel, ki še ni uradno potrjen, saj še čaka na občutke po svoji prvi tritedenski dirki.

»Nimamo Tadeja, kar je minus, a je lahko tudi priložnost. Primož je v odlični formi, proga mu ustreza, zdaj pa je tako dober, kot že dolgo ni bil. Če bo vozil dovolj v ospredju, bo imel zagotovo dobro pomoč. Enako tudi Jan Tratnik, upamo, da dobimo zeleno luč tudi za Jakoba Omrzela. Kolesarji, ki bodo prišli z Vuelte, bodo imeli dobre noge, izkušena Mohorič in Mezgec pa kilometre nabirata v Evropi. Ves fokus, ki bi bil na nas, se bo preusmeril na Belgijce in Francoze. To je za nas le dobra priložnost,« je povedal selektor članske reprezentance Uroš Murn.

»Tratnik je že sedaj v Kanadi, kjer bo nastopil na enodnevnih klasikah. Vem, da bo tudi kronometer štartal na polno,« dodaja selektor Murn. Zaradi ekipnih dolžnosti manjka Domen Novak, iz svetovne serije ni Žaka Eržena, Roman Jermakov pa še nima pravice za nastop v državnem dresu, saj je šele letos dobil državljanstvo. Na evropskem prvenstvu, ki bo teden dni pozneje v Sloveniji, bo Novak zamenjal Finkšta.

Kdo bo v moški članski reprezentanci, dirka bo 27. septembra, prevzel kapetanski trak? Možnih imen je precej – Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, tudi mladi Jakob Omrzel bi lahko, če bo Vuelto končal tako dober, kot je trenutno, konkuriral za kakšno presenečenje.

Trasa bo zahtevna

SP trasa Foto Uci

Trasa v Kanadi bo zelo zahtevna. »Cestna dirka bo podobna VN Montreala, ki jo spremljamo vsako leto: Svetovno prvenstvo je težko, krog v Montrealu je tradicionalen, le v zaključnem kilometru vidimo manjšo spremembo. Morda bo zaradi tega proga že težja, v krogu pa so trije težki klanci,« je traso opisal direktor kolesarskih reprezentanc Martin Hvastija.

»Trasa bo tehnično zahtevna, a višinske razlike ni veliko,« je 40-kilometrsko vožnjo na čas še opisal Hvastija, ki je hudomušno dodal, da bo cestno dirko dobil Tom Pidcock, četudi Murn dodaja, da je še vedno prvi favorit Remco Evenepoel.

Urška Žigart ne bo nastopila v vožnji na čas. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Urški Žigart trasa ne ustreza

Pri dekletih bodo vse oči uperjene v Urško Žigart, ki je tudi po hudi poškodbi na sredini sezone zelo dobro pripravljena. Slovenija bo imela kvoto dveh tekmovalk, zato ji bo lahko na cestni dirki družbo delala še aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, slednja bo tekmovala tudi v kronometru. Na nedavnih sredozemskih igrah v Tarantu je namreč v bitki z uro končala kot tretja.

Nika Bobnar se je izkazala letos na sredozemskih igrah v Tarantu. FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

»Prednost je, da bo imela Urška pomočnico, čeprav ji trasa ne ustreza. Vseeno pa je letos napravila korak naprej, po hudem padcu se je hitro vrnila. Sedaj ima še eno dirko, nato pa bo na SP verjetno prišla v dobri formi,« je povedala selektorica Mia Radotić.

Sven Mernik, Erazem Valjavec, Jaka Marolt in Anže Ravbar trenirajo po poškodbah, je dejal selektor reprezentance U23 Martin Hvastija. Vsi imajo precej težav, Ravbar in Valjavec se vračata po poškodbi ključnice, Jaka Marolt pa se je blažje poškodoval minuli teden. Pri mladincih so na štartu obetavni Gal Stare, Maj Bohak in Vanja Kuntarič Žibert, ki bodo napadali deseterico.