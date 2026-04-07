  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Lance Armstrong brez pomislekov, Tadej Pogačar je z naskokom najboljši

Kolesarski prevarant št. 1, ki ima kljub svojimi grehi še vedno veliko oboževalcev, je prepričan, da se mora polemika o tem, kdo je najboljši kolesar, končati.
Lance Armstrong je prepričan, da je Tadej Pogačarpredober za tekmece. FOTO: Lucas Jackson/Reuters 
Galerija
Lance Armstrong je prepričan, da je Tadej Pogačar predober za tekmece. FOTO: Lucas Jackson/Reuters 
G. N.
7. 4. 2026 | 11:48
2:20
A+A-

Tadej Pogačar s svojimi predstavami na najprestižnejših enodnevnih dirkah ne prestavlja le mejnikov sodobnega kolesarstva, temveč na novo vrednoti zgodovino. Po tretji in avtoritativni zmagi na dirki po Flandriji so primerjave z legendarnim Eddyjem Merckxom dobile nov pospešek. Za nekatere, vključno z Lancem Armstrongom, dvomov o tem, kdo je najboljši, ni več: slovenski as je že stopil nad »kanibala«.

Pogačarjev dosežek v Flandriji je bil le nadaljevanje niza, kakršnega kolesarski svet še ni videl – osvojil je namreč štiri zaporedne spomenike. Njegova statistika je osupljiva: v 22 nastopih na petih največjih enodnevnih dirkah je zbral že 12 zmag, kar potrjuje njegovo popolno prevlado ne glede na teren ali profil preizkušnje.

Eddy Merckx (levo) in Tadej Pogačar sta kolsaraska velikana, ki jima do kolen ne seže tudi eden od najbolj priljubljenih italijanskih  kolesarjev Mario Cipollini (v sredini). FOTO:  Instagram
Eddy Merckx (levo) in Tadej Pogačar sta kolesarska velikana, ki jima do kolen ne seže tudi eden od najbolj priljubljenih italijanskih kolesarjev Mario Cipollini (v sredini). FOTO: Instagram

Kolesarski prevarant št. 1, ki ima kljub svojimi grehi še vedno veliko oboževalcev, Lance Armstrong v svojem podkastu The Move ni skrival navdušenja: »Polemika o Merckxu in Pogačarju se mora končati. Ta fant je preprosto predober. Je najboljši v zgodovini, in to z naskokom,« je Američan razblinil vse dvome o tem, kdo je najboljši kolesar in izpostavil tudi psihološko premoč, ki jo ima Slovenec nad tekmeci: »Vsi v karavani čutijo njegovo nadmoč. Ustavita ga lahko le nesreča ali padec, pa še v to nisem povsem prepričan,« je še dodal.

Podobno je menil tudi nekoč športni direktor in vodja Armnstrove ekipe Johan Bruyneel, ki je poudaril, da je današnja konkurenca bistveno močnejša kot v preteklih desetletjih. »Pogačar ne tekmuje pogosto, a ko se pojavi na startu, dirka izključno na zmago. In skoraj vedno mu uspe – na vse mogoče načine,« je zaključil 61-letni Belgijec.

Več iz teme

Tadej PogačarLance ArmstrongEddy Merckx

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo