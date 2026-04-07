Lance Armstrong brez pomislekov, Tadej Pogačar je z naskokom najboljši

Tadej Pogačar s svojimi predstavami na najprestižnejših enodnevnih dirkah ne prestavlja le mejnikov sodobnega kolesarstva, temveč na novo vrednoti zgodovino. Po tretji in avtoritativni zmagi na dirki po Flandriji so primerjave z legendarnim Eddyjem Merckxom dobile nov pospešek. Za nekatere, vključno z Lancem Armstrongom, dvomov o tem, kdo je najboljši, ni več: slovenski as je že stopil nad »kanibala«.

Pogačarjev dosežek v Flandriji je bil le nadaljevanje niza, kakršnega kolesarski svet še ni videl – osvojil je namreč štiri zaporedne spomenike. Njegova statistika je osupljiva: v 22 nastopih na petih največjih enodnevnih dirkah je zbral že 12 zmag, kar potrjuje njegovo popolno prevlado ne glede na teren ali profil preizkušnje.

Eddy Merckx (levo) in Tadej Pogačar sta kolsaraska velikana, ki jima do kolen ne seže tudi eden od najbolj priljubljenih italijanskih kolesarjev Mario Cipollini (v sredini). FOTO: Instagram

Kolesarski prevarant št. 1, ki ima kljub svojimi grehi še vedno veliko oboževalcev, Lance Armstrong v svojem podkastu The Move ni skrival navdušenja: »Polemika o Merckxu in Pogačarju se mora končati. Ta fant je preprosto predober. Je najboljši v zgodovini, in to z naskokom,« je Američan razblinil vse dvome o tem, kdo je najboljši kolesar in izpostavil tudi psihološko premoč, ki jo ima Slovenec nad tekmeci: »Vsi v karavani čutijo njegovo nadmoč. Ustavita ga lahko le nesreča ali padec, pa še v to nisem povsem prepričan,« je še dodal.

Podobno je menil tudi nekoč športni direktor in vodja Armnstrove ekipe Johan Bruyneel, ki je poudaril, da je današnja konkurenca bistveno močnejša kot v preteklih desetletjih. »Pogačar ne tekmuje pogosto, a ko se pojavi na startu, dirka izključno na zmago. In skoraj vedno mu uspe – na vse mogoče načine,« je zaključil 61-letni Belgijec.