»Lance Armstrong je navadna izgubljena duša. Ne bi smeli verjeti vsega, kar reče.«

Ljubljana – Betsy Andreu, žena nekdanjega ameriškega kolesarja Frankieja Andreuja, ki je med letoma 1998 in 2000 branil barve moštva US Postal, se je spravila na Lancea Armstronga in medijsko družbo ESPN. Trdi, da so dopinškega prevaranta v dokumentarni seriji, ki so jo poimenovali »Lance«, prikazali v preveč lepi luči.



»Ali je prav, da človek osvaja svet, čeprav je izgubil dušo. Ne bi mu smeli vsega verjeti, kar reče,« je Andreujeva povedala v pogovoru za ameriško televizijsko postajo CNN in pribila, da Armstrong sploh ne opazi, kakšno škodo je naredil drugim, za katere mu je popolnoma vseeno.



»Lance je zgolj pogrešal soj žarometov in navijače, ki so ga oboževali. Z dokumentarno serijo jih poskuša pridobiti nazaj. On je navadna izgubljena duša. Zgolj z opravičilom seveda ne mora popraviti stvari, ki jih je zagrešil,« zmajuje z glavo Betsy. Ko sta z možem leta 2005 prijavila Armstronga, sta bila deležna (telefonskih) groženj, zaradi katerih se nista počutila več varna. Ko so Lanceu odvzeli vseh sedem zmag na dirki po Franciji, sta bila vesela, ker je resnica vendarle prišla na dan.



Andreujeva se zdaj boji, da bo Armstrong s sebe spral črne madeže. »Lance želi s serijo na novo prikazati svojo zgodbo. Ker je zelo karizmatičen, ve, kako se ljudi pridobi na svojo stran. Če bo še naprej lagal, bomo skušali mi prikazati resnico,« je odločena žena Frankieja Andreuja.