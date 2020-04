Lance Armstrong: Kolesarji, pred vami morda zadnja priložnost (VIDEO)

Kolesarski šport soočen z največjo krizo po drugi svetovni vojni



Nekdanji vrhunski ameriški cestni kolesarje prek družbenih omrežij sredi koronavirusne pandemije iz svoje domače osamitve poklicne kolesarje pozval, naj prekinitev dirk med tekmovalno blokado zaradi covida-19 izkoristijo, da bi se združili in povrnili nekdanjo moč svojemu športu.Armstrong je pred svojim občinstvom, sledilci na Instagramu, v videoposnetku, ki promovira njegov podkast The Move, govoril neposredno s svojimi nekdanjimi kolegi. »Vsemu športu profesionalnega kolesarstva, vsem, ki sedite doma in ne veste, ali boste naslednji mesec dobili plačo, ne veste, ali bo vaša ekipa preživela vse to, sporočam, zdaj je priložnost,« je pozval Armstrong.Svet kolesarskega športa in športa nasploh je soočen z največjo krizo po drugi svetovni vojni. Odkar se je pandemija novega koronavirusa razširila po Evropi in vsem svetu, so dirke odpovedane ali preložene, kar je ekipe, športnike in njihove pokrovitelje pahnilo v veliko negotovost, saj se je poslovanje skoraj ustavilo, upočasnilo pa se je tudi gospodarstvo, piše portal cyclingnews.com. Več ekip je tekmovalcem znižalo njihove plače za polovico ali več, ne-športno osebje pa je poslalo na čakanje, saj je pandemija ustavila vse spomladanske dirke.Profesionalne kolesarske ekipe, ki tekmujejo na dirkah najvišje ravni svetovne serije,in, so že napovedale ukrepe za znižanje plač, v prihodnjih dneh pa se jim bodo pridružile še ostale, saj ne kaže, da bi se kriza kaj kmalu končala. Sindikat profesionalnih kolesarjevje minuli teden napovedal, da je pripravljen sprejeti znižanje plač med pandemijo koronavirusa, vendar le v primerih, ko ekipe lahko dokažejo, da je njihov proračun neposredno prizadet zaradi tekmovalne blokade. V splošno znižanje plač vsem ne bodo privolili, so sporočili.Nad profesionalnim športom so se zgrnili najbolj črni oblaki, nekdanji kolesar Armstrong pa je prepričan, da je zdaj čas, da se profesionalna kolesarska karavana poenoti in zaščiti lastne interese. »Zdaj je priložnost, da vnovič ponastavite razmerja, da si priborite sedež za pogajalsko mizo in si povrnete svojo nekdanjo moč. Če te priložnosti trenutno ne boste izkoristili, morda nikoli ne boste imeli druge možnosti,« je iz samoizolacije sporočiln. »Zato razmislite,« je nadaljeval Armstrong. »Pogovorite se med seboj. Pogovorite se znotraj pelotona kot celote in se poenotite. Izkoristite priložnost, da si to moč povrnete nazaj. Ste igralci v predstavi in brez igralcev se igra ne more nadaljevati,« je opozoril Armstrong.Američan je sicer po letih največjih uspehov in uspehov na največjih dirkah, med drugim na najprestižnejšipo koncu kariere vrgel madež na vse svoje uspehe, ko je priznal, da si je pomagal s prepovedanim dopingom. Z dopingom osramočeni ameriški kolesar se je sicer leta 2018 na sodišču pogodil za plačilo odškodnine ameriški vladi v višini pet milijonov dolarjev zaradi zlorabe prepovedanih sredstev. S tem se je izognil sodnemu procesu zaradi prevare, ki so ga proti njemu sprožili njegovi nekdanji sponzorji ekipe US Postal. Proces bi ga lahko sicer stal sto milijonov. Ko so mu, so mu odvzeli vseh sedem zmag na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu,, in muv kolesarstvu izrekli dosmrtno prepoved, preden je priznal zlorabo prepovedanih poživil.