Lance Armstrong znova bije bitke iz preteklosti

Teksaški zvezdnik s črno piko se je znova znašel na nasprotnem bregu z nekdanjim sotekmovalcem Jonathanom Vaughtersom, glavna tema je doping.
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Takole sta Lance Armstrong in Johan Bruynell pozirala ob sedmi zmagi na Touru. Foto AP
Tour ne bi bil Tour, če francoske oblasti in z njimi prireditelji ob močni podpori domačih medijev iz dopinga ne bi ustvarili glavne zgodbe. Velika premoč Tadeja Pogačarja gre Francozom počasi v nos in ker Slovencu ne morejo očitati nobene afere ali sumljivega dogodka iz preteklosti, so tokrat na piko vzeli kar celotno vodilno garnituro na dirki po Franciji. Zgodba o dopingu pa redko mine brez najbolj vidnega grešnika preteklosti Lanca Armstronga, ki se je tokrat postavil v bran kolesarjem.
Od znamenitega priznanja krivde in zlorabe prepovedanih sredstev pri Oprah je minilo že 13 let in Lance Armstrong je znova našel svoje mesto v kolesarstvu. Kot prodoren opazovalec v svojem podkastu The Move ne štedi s kritikami, brez težav se dotakne tudi tem, ki se jim drugi raje ognejo v širokem ...
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