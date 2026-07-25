Lance Armstrong znova bije bitke iz preteklosti

Tour ne bi bil Tour, če francoske oblasti in z njimi prireditelji ob močni podpori domačih medijev iz dopinga ne bi ustvarili glavne zgodbe. Velika premoč Tadeja Pogačarja gre Francozom počasi v nos in ker Slovencu ne morejo očitati nobene afere ali sumljivega dogodka iz preteklosti, so tokrat na piko vzeli kar celotno vodilno garnituro na dirki po Franciji. Zgodba o dopingu pa redko mine brez najbolj vidnega grešnika preteklosti Lanca Armstronga, ki se je tokrat postavil v bran kolesarjem. Od znamenitega priznanja krivde in zlorabe prepovedanih sredstev pri Oprah je minilo že 13 let in Lance Armstrong je znova našel svoje mesto v kolesarstvu. Kot prodoren opazovalec v svojem podkastu The Move ne štedi s kritikami, brez težav se dotakne tudi tem, ki se jim drugi raje ognejo v širokem ...