Lani gledalec, letos zmagovalec: Paul Seixas je Pogačarju vrgel rokavico

Valonska puščica predstavlja srednji del ardenskega trojčka klasik, razburljivo dirkanje pa prinaša predvsem v zaključku, ob zadnjem vzponu na Mur de Huy. Vlogo glavnega favorita je upravičil Paul Seixas in z 19 leti postal najmaljši zmagovalec Valonske puščice v zgodovini. S potrditvijo dobre forme je vrgel tudi rokavico Tadeju Pogačarju, ki bo s Francozom in Remcom Evenepoelom prekrižal meče v nedeljo, ko se s klasiko Liege – Bastogne – Liege končuje sezona spomladanskih klasik.

V Valoniji presenečenja ni bilo, znova je odločal zaključni vzpon na zid v Huyu. Jan Tratnik in Matej Mohorič sta opravila veliko dela in kapetana pod vznožje vzpona pripeljala povsem v ospredju, nato so odločale le še noge. Kilometer dolg vzpon se zaradi peklenske strmine zelo vleče, predvsem to velja za zadnjih 300 metrov.

Seixas je rutinirano počakal, da je bilo tekmecem najtežje in v zadnjih 150 metrih dokončal delo za novo veliko zmago mlade kariere, ki obeta veliko.»Zelo lepa zmaga, želel sem zmagati tukaj in uspelo mi je. Rad bi se zahvalil ekipi, naredili so vse, cel dan smo imeli dirko pod nadzorom in me pripeljali v ospredje na začetku vzpona. Res je neverjetno, to je zelo velika zmaga zame in za ekipo. Lani sem bil gledalec, zdaj sem zmagovalec,« je bil po zmagi navdušen kolesar ekipe Decathlon – CMA CGM.

Pogačarju je Seixas družbo na zmagovalnem odru že delal marca v Sieni. FOTO: Marco Bertorello/AFP

34. mesto je kot najboljši Slovenec na dirki osvojil Gal Glivar

»Imel sem načrt, kakšen tempo moram držati čez celoten vzpon, a ni bilo lahko, veliko je bilo preprivanja, težko je bilo ostati v ospredju. Zaupal sem si, svojim občutkom in izšlo se je. Ko sem videl, da so kolesarji za menoj že v težavah, sem šel na polno,« je pojasnil taktiko na poti do zmage.

Ta konec tedna ga čaka drugačen, veliko težji izziv. Na štartni črti klasike Liege – Bastogne – Liege bo stal ob Remcu Evenepoelu in Pogačarju. Belgijec je z zmago na dirki Amstel Gold potrdil dobro formo, o Pogačarjevi pripravljenosti po izvrstni pomladi ne dvomi nihče.

»V nedeljo bo dirka z Remcom in Tadejem povsem drugačna, seveda pa si želim, da bi mi šlo tudi v nedeljo tako dobro,« Francoz ostaja skromen in vlogo favorita prepušča starejšima tekmecema.