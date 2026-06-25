Lani je dihal za ovratnik Tadeju Pogačarju, letos ga bo zgolj gledal

Škotski kolesar Oscar Onley, ki je lani zasedel četrto mesto na dirki po Franciji, letos zaradi poškodbe rame ne bo nastopil na francoski pentlji, je sporočila njegova ekipa Netcompany Ineos.

Onley se poškodoval na dirki Auvergne-Rhone-Alpes oziroma bivšemu kriteriju Dauphine na začetku meseca.

»Hudo mi je, da ne bom nastopil na dirki po Franciji. Posvetil se bo rehabilitaciji in upam, da bom lahko letos še kaj iztisnil iz sezone,« je dejal 23-letni Onley.

Dirka po Franciji se bo začela 4. julija v Barceloni, svojo peto zmago na najzahtevnejši kolesarski preizkušnji na svetu pa bo naskakoval številka ena v kolesarski karavani Tadej Pogačar.