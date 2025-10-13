  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Kolesarstvo

    Le enkrat v zadnjem desetletju je bil Mohorič tako razočaran

    Matej Mohorič je prvič po letu 2020 ostal brez zmage, bron na SP na makadamu je bil obliž na rane. Vedno je šlo nekaj katastrofalno narobe, pravi.
    Mohorič je bil v cilju SP nasmejan. Foto Marcel Van Hoorn/AFP
    Mohorič je bil v cilju SP nasmejan. Foto Marcel Van Hoorn/AFP
    Nejc Grilc
    13. 10. 2025 | 14:30
    13. 10. 2025 | 14:37
    1:42
    Kolesarstvo je zanimiv šport, kjer o zmagi odločajo malenkosti in te v letošnji sezoni niso bile na strani Mateja Mohoriča. V zadnjem desetletju je le v covidni sezoni 2020 ostal brez zmage, tudi letošnjo je sklenil praznih rok, pa čeprav je bil nekajkrat zelo blizu uspehu.

    Matej Mohorič bronast na svetovnem prvenstvu na makadamu

    V 20. etapi dirke po Franciji, kjer je imel vse pripravljeno za napad na zmago, ga je izdalo kolo, iz same jeze je zato poskusil še na zadnji dan in osvojil 3. mesto v Parizu. »Spomladi sem začel v vrhunski formi, bil sem dober v Provansi in na prvih dirkah, potem pa sem dvakrat zbolel. Najbrž sem se pozimi preveč gnal, da bi bil dober za klasike,« je pojasnil Mohorič, ki nato na klasikah v Belgiji ni sestavil prave forme, da bi se boril za vrh.

    Močno je obžaloval težave s kolesom v 20. etapi dirke po Franciji. FOTO: Loic Venance/AFP
    Močno je obžaloval težave s kolesom v 20. etapi dirke po Franciji. FOTO: Loic Venance/AFP

    »Nato sem se resetiral, se odpočil in se znova pripravil, bil sem v odlični formi, nekajkrat sem dosegel najboljše številke v karieri, a je šlo vedno nekaj katastrofalno narobe,« niz nesreč, padcev, bolezni in smole opisuje Mohorič. Tretje mesto in bron v Limburgu na SP v gravlu, kjer je slavil Florian Vermeersch, mu bo dalo zagon za novo sezono. 

