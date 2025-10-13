Le enkrat v zadnjem desetletju je bil Mohorič tako razočaran

Kolesarstvo je zanimiv šport, kjer o zmagi odločajo malenkosti in te v letošnji sezoni niso bile na strani Mateja Mohoriča. V zadnjem desetletju je le v covidni sezoni 2020 ostal brez zmage, tudi letošnjo je sklenil praznih rok, pa čeprav je bil nekajkrat zelo blizu uspehu.

V 20. etapi dirke po Franciji, kjer je imel vse pripravljeno za napad na zmago, ga je izdalo kolo, iz same jeze je zato poskusil še na zadnji dan in osvojil 3. mesto v Parizu. »Spomladi sem začel v vrhunski formi, bil sem dober v Provansi in na prvih dirkah, potem pa sem dvakrat zbolel. Najbrž sem se pozimi preveč gnal, da bi bil dober za klasike,« je pojasnil Mohorič, ki nato na klasikah v Belgiji ni sestavil prave forme, da bi se boril za vrh.

Močno je obžaloval težave s kolesom v 20. etapi dirke po Franciji. FOTO: Loic Venance/AFP

»Nato sem se resetiral, se odpočil in se znova pripravil, bil sem v odlični formi, nekajkrat sem dosegel najboljše številke v karieri, a je šlo vedno nekaj katastrofalno narobe,« niz nesreč, padcev, bolezni in smole opisuje Mohorič. Tretje mesto in bron v Limburgu na SP v gravlu, kjer je slavil Florian Vermeersch, mu bo dalo zagon za novo sezono.