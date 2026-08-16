Lefevre o Rogliču: Bojim se, da bo kot Degenkolb ali Gilbert

Omenjal se je Bahrain, blizu naj bi bila Movistar in Q36.5, dogovor z Lottom pa je marsikoga ujel nepripravljenega. Primož Roglič bo kariero nadaljeval v slovitem belgijskem moštvu, za katerega so dirkali nekateri največji kolesarski šampioni. A nekdanji šef moštva QuickStep Patrick Lefevre v kolumni za Het Nieuwsblad izpostavlja, da to za Rogliča ni najboljša novica.

»Moramo biti pošteni, če je podpisal za Lotto, se bojim, da zanj ni bilo prav veliko zanimanja,« je dejal Lefevre in kot glavni faktor izpostavil motivacijo slovenskega zvezdnika, da še vedno na treningih in dirkah da vse od sebe in se bori z najboljšimi.

Dodal je, da Lotto nima ravno pozitivne zgodovine s podpisovanjem pogodb z zvezdniki v zadnjih letih kariere: »Pri Lottu so v zadnjih letih nekajkrat že poskusili z odmevnimi imeni, ki niso bila poceni, a jim niso prinesla prav veliko uspeha. John Degenkolb, Elia Viviani in Philippe Gilbert so za moštvo, ki ga podpira državna loterija, skupaj vozili šest sezon, a so dosegli le štiri zmage, nobene na dirkah svetovne serije.«

Patrick Lefevre je skeptičen do možnosti Rogliča, da v belgijskem moštvu obudi kariero. Foto Tirrenoadriatico.it

Tudi Roglič v zadnjih sezonah zmag ne zbira več tako pogosto, kot bi si želel. V tej sezoni je slavil le na državnem prvenstvu v kronometru, v minuli pa na dirki po Kataloniji, kjer je skupni zmagi dodal še dva etapna uspeha. Vsekakor premalo za milijonsko pogodbo, kot jo ima pri Red Bullu, kjer pa okoliščine ne gredo v njegov prid. Z Vuelto lahko reši sezono, v Lottu prihodnje leto pa bo imel veliko bolj proste roke, da koledar oblikuje po svojih željah in se vrne na zmagovita pota v morda zadnji sezoni kariere.

Je pa Roglič včeraj sporočil dobro novico – v soboto v Monaku bo na štartni črti težko pričakovane dirke po Španiji.