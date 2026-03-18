Legendarni Belgijec opozoril Pogačarja in mu dal nasvet

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo na sobotni 117. dirki Milano–Sanremo znova v središču pozornosti. Na prvem spomeniku sezone, znanem kot »La Primavera«, se obeta nov dvoboj z Nizozemcem Mathieujem van der Poelom, ki bo lovil že tretjo zmago na tej prestižni klasiki. Pogačar na tej preizkušnji še ni okusil slasti zmage.

Milano–Sanremo ostaja ena od redkih dirk, na kateri slovenski šampion še nima zmage. Profil trase, dolg kar 298 kilometrov, bolj ustreza težjim in šprintersko močnejšim kolesarjem, kot je van der Poel. Legendarni Eddy Merckx, s sedmimi zmagami najuspešnejši kolesar na tej preizkušnji, verjame, da bi lahko bilo leto 2026 prelomno za Pogačarja. V pogovoru za italijanski časnik Gazzetta dello Sport je Tadeju predlagal, naj ne napade že na Cipressi, temveč pozneje – na vzponu Poggio.

»Na Cipressi lahko opravi s konkurenco, sposoben je tudi dolgega samostojnega pobega, vendar je tveganje, da bi ga ujeli, preveliko,« je opozoril Merckx. Po njegovem mnenju je Poggio, gre za zadnji vzpon pred ciljem, primernejši za odločilno potezo, še posebej ob neugodnih vetrovnih razmerah.

Za kakšno taktiko se bo Tadej Pogačar odločil to pot? FOTO: Jose Jordan/AFP

Pogačar je v preteklih letih že preizkusil obe taktiki – napade na Cipressi in na Poggiu, ki pa niso obrodili sadov. Merckx poudarja, da bi mora slovenski as napasti »v pravem trenutku«, saj bo van der Poel, ki je letos že blestel na dirkah, spet izjemno težko premagljiv. Nizozemski zvezdnik prihaja na dirko v odlični formi. Pogačar je vrhunsko pripravljenost potrdil z novo zmago na Strade Bianche, kjer je slavil po impresivnem samostojnem pobegu.

V ekipi UAE Emirates razmišljajo nekoliko drugače kot Merckx. Športni direktor Fabio Baldato je namignil, da bi lahko bil daljši napad – tudi že na Cipressi – še vedno učinkovita strategija. Podoben scenarij so poskusili že lani, a sta van der Poel in Filippo Ganna takrat ostala ob Pogačarju in ga premagala v šprintu.