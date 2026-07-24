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Kolesarstvo

Legendarni klanec v Alpah bo odločilen za stopničke v Parizu

Alpe d’Huez končno spet v središču pozornosti. Spektakularni gorski obračun lahko odloči dirko.
Danes bo zaključni klanec v znamenju slovenskih navijačev. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Galerija
Danes bo zaključni klanec v znamenju slovenskih navijačev. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Miroslav Cvjetičanin
24. 7. 2026 | 07:00
3:31
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Devetnajsta etapa Toura bo prinesla enega najbolj težko pričakovanih vrhuncev letošnje dirke. Kolesarje čaka le 128 kilometrov dolga, a izjemno zahtevna trasa od Gapa do legendarnega vzpona na Alpe d’Huez, ki s svojimi 21 serpentinami že desetletja piše zgodovino največje kolesarske dirke na svetu.

Etapa je kot ustvarjena za najboljše hribolazce in favorite za skupno zmago. Zaradi razmeroma kratke razdalje bodo napadi verjetno sledili že od samega začetka, končni obračun pa se obeta na enem najbolj znamenitih vzponov v svetu kolesarstva.

Že takoj po uradnem startu se cesta postavi pokonci. Prvi preizkus je Col Bayard, ki se vzpenja 4,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,2 odstotka. Po hitrem spustu sledi še zahtevnejši Col du Noyer, dolg 7,2 kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Takšen uvod bo hitro razredčil glavnino in dodobra preizkusil noge favoritov.

Pogačar je zaskrbljen zaradi zdravja njegovih pomočnikov. FOTO: Loic Venance Afp
Pogačar je zaskrbljen zaradi zdravja njegovih pomočnikov. FOTO: Loic Venance Afp

Po prvih dveh vzponih se trasa za nekaj časa umiri. Kolesarji bodo prevozili več deset kilometrov po valovitem terenu, kjer večjih težav ne bo. Edina omembe vredna ovira v tem delu etape je vzpon nad jezerom Lac du Sautet, dolg 2,7 kilometra s povprečnim naklonom šestih odstotkov.

Pred velikim finalom še Col d’Ornon

Prava priprava na zaključni obračun se začne na prelazu Col d’Ornon, ki meri 5,4 kilometra s povprečnim naklonom 6,4 odstotka. Po spustu kolesarje čaka Bourg d’Oisans, tradicionalno izhodišče vzpona na Alpe d’Huez.

Sledi eden najbolj slovitih vzponov v zgodovini Toura. Alpe d’Huez je dolg 13,8 kilometra, povprečni naklon znaša 8,1 odstotka, cesta pa se proti cilju vije skozi znamenitih 21 serpentin. Najzahtevnejši odseki čakajo že v prvih dveh kilometrih, nato pa še okoli desete in enajste serpentine, kjer naklon ponovno občutno naraste. Na tako kratki in eksplozivni etapi bo odločilno predvsem razporejanje moči. Če bodo favoriti napadli že na Col du Noyerju ali Col d’Ornonu, lahko gledalci pričakujejo eno najbolj razburljivih etap letošnje dirke.

Trasa prve kraljevske etape na letošnjem Touru. FOTO: Infografika Delo
Trasa prve kraljevske etape na letošnjem Touru. FOTO: Infografika Delo

Alpe d’Huez je prizorišče nepozabnih zmag

Zadnji zmagovalec etape Toura na Alpe d’Huezu je bil leta 2022 Tom Pidcock, ki je po pobegu slavil samostojno zmago. Na istem vzponu je dve leti pozneje na ženski dirki po Franciji slavila Demi Vollering. Z več kot minuto prednosti je premagala Katarzyna Niewiadoma in osvojila etapno zmago, vendar je v skupnem seštevku ostala brez rumene majice. Končno zmago na dirki je zgrešila za vsega štiri sekunde.

Če bo vreme ugodno, bo tudi letos cilj na Alpe d’Huezu privabil več deset tisoč navijačev, devetnajsta etapa pa bi lahko odločilno premešala razmerja v boju za rumeno majico.

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