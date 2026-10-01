Lep pozdrav iz Pogačarjeve in Rogličeve dežele

Ugibanj o tem, ali bo Tadej Pogačar že mesec dni po padcu na Vuelti, pri katerem si je zlomil ključnico in vratno vretence, nastopil na evropskem prvenstvu v Sloveniji, je konec. Šampion s Klanca pri Komendi si je močno želel dirkati na domačih cestah, a mu pri ekipi UAE niso prižgali zelene luči. Vseeno nas čaka veliki kolesarski praznik, na katerem bo slovenska reprezentanca s Primožem Rogličem na čelu lovila dve kolajni.

Naša izbrana vrsta bo doma močnejša, kot je bila na SP v Kanadi. Ob Rogliču bo še sedmerica kolesarjev iz svetovne serije, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Domen Novak in Jakob Omrzel.