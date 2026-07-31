Levčki Tadeja Pogačarja so tudi dobrodelni zaklad

Tridnevno praznovanje pete zmage na Touru se je v Komendi začelo s spektakularnim kriterijem Tadeja Pogačarja, na katerem je slovenski šampion gostil zvezdniško zasedbo. Pred tem je gostitelj Pogi Challenga, katerega vrhunec bo jutrišnja dirka s Klanca v klanc, v Kulturnem domu v Komendi sedel pred mednarodno sedmo silo. Razkril je, da tudi on potrebuje nekaj dni za predah po največjih podvigih, na odločitev o njegovem nastopu na Vuelti pa bo treba počakati do ponedeljka. Za pisanje kolesarske zgodovine bo še čas, ta konec tedna je namenjen druženju in dobrodelnosti. Tadejeva starša Marjeta in Mirko sta ponosno predstavila načrte Fundacije Tadeja Pogačarja s sredstvi, ki jih bodo zbrali v teh treh dneh, pa tudi z dražbo predmetov svetovnega prvaka. Ta je sokrajanom že namenil 100.000 ...