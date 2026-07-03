Lewis Hamilton doma najhitrejši, jasna je tudi njegova prihodnost

Britanec Lewis Hamilton (Ferrari) je zmagovalec kvalifikacij za sprintersko dirko velike nagrade Velike Britanije v Silverstonu. V prvi vrsti mu bo za sobotno preizkušnjo družbo delal Italijan Kimi Antonelli (Mercedes), vodilni v seštevku svetovnega prvenstva.

Hamilton, ki bo po današnjih izjavah šefa ekipe Freda Vasseurja pri rdečih bikih ostal tudi naslednjo sezono, je v edinem hitrem poskusu za 11 tisočink sekunde ugnal mladega Antonellija. V drugi vrsti bosta začela Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Monačan Charles Leclerc (Ferrari), medtem ko bo drugi dirkač Mercedesa George Russell začel šele kot peti.

Sobotni spored v Silverstonu se bo začel s sprintom ob 13. uri, kvalifikacije za nedeljsko klasično dirko pa bodo ob 17. uri. V nedeljo se bodo dirkači s starta pognali ob 16.00. V skupnem seštevku ima Antonelli na vrhu 171 točk, Russell jih je zbral 131, Hamilton pa 125.