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Kolesarstvo

Lidl Trek po Vingegaardu kupoval ključni kader tudi pri Primožu Rogliču

V moštvu Lidl Trek se obetajo velike spremembe in še močnejše podporno osebje, tekmeci pa niso zadovoljni.
Primoža Rogliča odhod Loranga ne bo pretirano prizadel, razvoj moštva Red Bull Bora Hansgrohe pa zagotovo. Foto Tirrenoadriatico.it
Galerija
Primoža Rogliča odhod Loranga ne bo pretirano prizadel, razvoj moštva Red Bull Bora Hansgrohe pa zagotovo. Foto Tirrenoadriatico.it
N. Gr.
3. 6. 2026 | 07:25
2:26
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Pri Lidl Treku po letošnjem Touru pripravljajo obsežno prevetritev vodstva, v kateri bo pomembno vlogo dobil Dan Lorang. Nekdanji direktor za zmogljivost in ključni za športno znanost ter napredek pri Red Bull Bori Hansgrohe bo postal vodja tekmovalnega razvoja in prvi mož novega Crivit Performance Centra, s katerim želi nemška ekipa narediti nov korak proti največjim moštvom svetovnega kolesarstva.

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Lorang prihaja v celoviti kadrovski prenovi, ki vključuje tudi presenetljivi prihod Grische Niermanna iz Visme Lease a Bike. Niermann bo postal glavni športni direktor, a nanj moštvo še ne bo računalo na letošnji dirki po Franciji, z nizozemskim moštvom ga pogodba veže do 1. septembra, nato se bo preselil k Lidl Treku. Pod njim bo Lorang skrbel za področja treninga, prehrane, zdravja, regeneracije ter podatkovne analitike in umetne inteligence. V novi center prihajata še nekdanji Vismov strokovnjak za prehrano Martijn Redegeld in York Peter Klöppel, ki bo vodil področje mentalne priprave.

Za Lidl Trek je prihod Loranga še posebej pomenljiv, saj je v Red Bullovem sistemu delal tudi z vrhunskimi triatlonci, pozneje pa si je v kolesarstvu ustvaril sloves enega najbolj cenjenih strokovnjakov za razvoj zmogljivosti športnikov. Njegova selitev kaže, da Lidl Trek ne krepi le športnega vodstva, temveč želi zgraditi širši strokovni sistem, primerljiv s strukturami ekip, kot sta UAE Team Emirates XRG in Visma Lease a Bike.

Po objavi novice, da Lorang zapušča moštvo, je bil nezadovoljen tudi Remco Evenepoel, ki je računal na njegove rešitve. FOTO: Jaime Reina/AFP
Po objavi novice, da Lorang zapušča moštvo, je bil nezadovoljen tudi Remco Evenepoel, ki je računal na njegove rešitve. FOTO: Jaime Reina/AFP

Ob tem se končuje dolgo obdobje Luce Guercilene, ki po 16 letih zapušča vrh ekipe. Italijan bo do konca Toura ostal v vlogi generalnega direktorja, nato bo vodenje prevzel Andy Schleck, zmagovalec Toura 2010 in dosedanji namestnik generalnega direktorja. V ozadju vseh sprememb je jasna ambicija novega lastniškega okolja: Lidl Trek želi iz močne ekipe postati ena osrednjih sil svetovnega kolesarstva in se vključiti v boj za zmago na dirki po Franciji.

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Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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