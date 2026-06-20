Lipowitz je bika zgrabil za roge, po Vršiču v zeleni majici

Vršiča predolgo ni bilo na dirki po Sloveniji. Kar 13 let je bilo treba čakati na slikoviti spektakel v Julijskih Alpah, ki je imel pričakovanega junaka. Floriana Lopowitza (Red Bull Bora Hansgrohe), kolesarja, ki je bil nekoč biatlonec. Zdaj je eden od kandidatov za mesta pri vrhu na Touru, ki ga je že lani končal na 3. mestu.

Svojo moč in dobro pripravljenost je pokazal na 26 serpentinah vzpona iz Trente, kamor se je karavana po kratkem obisku v Italiji spustila s Predela. Slovenski navijači, ki so, kot se za velike gorske etape spodobi, postavili špalir ob cesti, upali, da mu do dlje družbo delal tudi domači up Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

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Mladi Novomeščan je prestal prvo ostro selekcijo, po močnem pospešku je v ospredju ostal sam z Lipowitzem in njegovim moštvenim kolegom Giuliom Pellizzarijem. A tempo 25-letnega Nemca in 22-letnega Italijana je kmalu postal preoster tudi zanj. »Rdeča bika« sta se odpeljala dvojni zmagi naproti.

Slabe štiri kilometre pod vrhom 1611 metrov visokega prelaza se je Lipowitz otresel tudi Pellizzarija, a ga je ta spet ujel med spustom v Kranjsko Goro, kjer sta družno prikolesarila v cilj. »Bilo je izjemno vroče, zato smo morali nadzirati obremenitve. Poskušali smo narekovati oster tempo in pospešiti po dveh ali treh kilometrih vzpona. Nikoli ne veš, na kakšni ravni so tekmeci, vedno se najde nekaj zelo močnih fantov. Zelo ponosni smo lahko na to, kako smo dirkali danes. Zelo sem vesel tudi zmage, potem ko je tudi Laurence Pithie dobil dve etapi. Ekipna predstava je bila izjemna,« je povedal Lipowitz, kapetan Red Bulla Bora Hansgrohe, ki gospodari na letošnji dirki po Sloveniji.

Pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe so se veselili dvojne zmage v Kranjski Gori. FOTO: Miha Hočevar

V štirih etapah si je prikolesarila že tri zmage in dve drugi mesti. »Po višinskih pripravah me je dajala utrujenost, zato nisem vedel, kako dobro bodo delovale moje noge. Nisem spremljal številk o moji moči, počutil pa sem se dobro. Giulio je dolgo narekoval tempo, prikazal izjemno predstavo ter mi pomagal do etapne zmage. Jutri bo tudi kar napeto v zaključku, a z ekipo, ki jo imamo tukaj, smo lahko samozavestni,« se je novi nosilec zelene majice ozrl proti sklepni preizkušnji »slovenskega toura«, 5. etapi od Litije do Novega mesta, pred katerim se bo treba še povzpeti na Trško Goro.

Na Vršiču je prekinili dve in pol letno sušo in slavil četrto, največjo zmago v karieri med profesionalci. Zelena majica jutri v Novem mestu bo obogatitev za njegovo zbirko lovorik. Za njim sicer le štiri sekunde zaostaja Pellizzari, vendar med njima mi pričakovati internega ekipnega dvoboja.

Florian Lipowitz je v Kranjski Gori oblekel zeleno majico. FOTO: Miha Hočevar

Zadovoljen s prvo trojico

Tretjeuvrščeni Omrzel je v Kranjski Gori zaostal 1:26, potem ko je na vrh Vršiča prikolesaril z nekaj več kot 1:40 zaostanka. »Zelo dobro sem poznal traso, vedel sem, da sta fanta zelo močna, saj sta z vrha svetovne lestvice. Upal sem, da jima bom lahko dlje sledil, ampak sem videl, da imata malenkost močnejši tempo. Zato sem nadaljeval v svojem tempu, da ne bi bil predolgo v rdečem,« je 20-letni Novomeščan povedal o prelomnem trenutku kraljevske etape.

»Občutek je dober, cilj je bila uvrstitev v prvo trojico v skupnem seštevku, vse, kar bi bilo več, bi bil velik plus. Moramo iti korak za korakom,« je nadaljeval Omrzel, ki je pričakoval, da bo na domačih cestah na spustu hitrejši od tekmecev. »Poznam spust, udobno se počutim tudi na kockah, vedel sem, da bom nekaj pridobil.«

Jakob Omrzel tako kot lani nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki po Sloveniji. FOTO: Miha Hočevar

Še bolj domače se bo počutil v jutrišnji sklepni etapi, saj je kolesarsko odraščal na dolenjskih cestah. »Presenečenje je še možno, ker gre za drugo vrsto etape, bolj eksplozivna bo, bomo videli, kako se bo razpletlo,« je dejal slovenski up za prihodnost, ki je danes dobil dobro primerjavo s tistimi, ki sodijo v svetovni vrh.

»S tritedenskimi dirkami ne gre prehitevati dogodkov. Do najboljših mi manjka toliko, kot smo videli tokrat, minuta in pol, z leti in več izkušnjami bom prišel tudi do te ravni,« je optimističen Omrzel, ki bo, kot kaže, tako kot lani, ko je dirko končal na 4. mestu, osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. V rezultatih je letos morda napredoval le za eno mesto, a na cesti je bil preskok precej večji. »Napredek je velik, lani na dirki po Sloveniji ni bilo tako dobrih kolesarjev kot letos,« je še povedal Omrzel.