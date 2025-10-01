Ljubljana bo gostila evropsko kolesarsko prvenstvo leta 2026, termin je neugoden

Slovenija bo leta 2026 gostila evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Od 3. do 7. oktobra se bo tako v Ljubljani zbrala svetovna kolesarska smetana, a že zdaj lahko ugibamo, da bodo največji zvezdniki težko prišli v Slovenijo. Le teden dni pred cestno dirko v Sloveniji bo namreč potekala preizkušnja na svetovnem prvenstvu v Montrealu, od koder se bodo kolesarji težko do časa vrnili nazaj na staro celino.

Vrnitev s Kanade bo namreč precej zahtevna ter dolga, pomembno pa je upoštevati tudi časovno utrujenost, ki pri mnogih kolesarjih odigra pomembno vlogo. Vseeno so nekatere reprezentance zelo številčne, zato se bodo določeni kolesarji že od začetka sezone pripravljali zgolj na evropsko prvenstvo. A če organizatorji na štartu želijo zveneča imena, potem bodo morali prav kmalu predstaviti traso, po kateri bo potekalo prvenstvo.

Če bo trasa ravninska, bodo namreč na štartu povsem drugačni kolesarji, kot če bo ta hribovita. Tekmovalci morajo seveda poznati profil dirke, da si lahko na začetku sezone sestavijo koledar preizkušenj, na katere se bodo pripravljali.

Spremenjeno in obrnjeno prvenstvo bo zaprlo nekatere ljubljanske ulice

»Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote,« so po seji na vladi zapisali v izjavi za javnost.

Za nameček so organizatorji tudi obrnili program prvenstva, zato se bodo kolesarji najprej pomerili na cestni dirki. Tekmovanje bodo v soboto odprli mladinci, že takoj popoldne pa bodo na delu članice. Dan kasneje bo na sporedu moška cestna dirka, prvenstvo pa bo tako potekalo do srede. Zaključek bodo v sredo, 7. oktobra, zaznamovali nastopi v vožnji na čas, kjer se bodo preizkusile vse kategorije.

Kdo ve, morda pa bo Tadej pogačar prihodnje leto naslov evropskega prvaka branil na domačih cestah. FOTO: Reuters

»Hvala Vladi Republike Slovenije, še posebej ministru Matjažu Hanu, za podporo in zaupanje. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bi bil za Slovenijo največji kolesarski dogodek do sedaj, zahvala našim sedanjim in nekdanjim kolesarjem ter kolesarkam, klubom, navijačem in vsem našim podpornikom,« je po uradni potrditvi kandidature dejal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović.

Ker se Slovenija poteguje tudi za veliki štart dirke po Franciji, je pomembno, da prihodnje leto med evropskim prvenstvom v svet pošljemo lepo sliko. Prvi teden oktobra si lahko tako ob cestah obetamo veliko slovenskih trobojnic, od prebivalcev Ljubljane pa bo potrebno zahtevati tudi nekaj potrpljenja. Če bo trasa razburljiva in zanimiva, lahko na naših cestha pričakujemo tudi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, kariero pa bi lahko na domačem velikem tekmovanju sklenil Luka Mezgec.

Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović se je s svojo ekipo vnovič izkazal, na naše ceste prihaja ogromen dogodek. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ne glede na vse bomo na slovenskih cestah gledali zanimivo dirkanje in upamo, da bodo odgovorni iz dogodka iztisnili čimveč, saj bi dober obisk ob cestah predstavljal dokaz, da Slovenija živi s kolesarstvom, to pa nam bi pomagalo tudi pri nadaljnjih izzivih z organizacijo največjih dirk na sončni strani Alp.

Maruša Tereza Šerkezi vrhunsko odprla letošnje evropsko prvenstvo

Maruša Tereza Šerkezi, ime, ki si ga je vredno zapomniti. FOTO: Sportida

Novica o prihajajočem evropskem prvenstvu je prišla na dan ravno na predvečer začetka letošnjega prvenstva stare celine. Za Slovenijo ga je v vožnji na čas vrhunsko odprla mlada 18-letna Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila šesta. Potrebno je izpostaviti, da Kamničanka na kronometrskem kolesu ni opravila prav veliko treningov, saj je nenazadnje svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu.

Očitno ji dobro gre tudi dirkanje na cesti in s pravim treningom se že lahko veselimo njenih naslednjih uspehov. Sreda je na evropskem prvenstvu v francoskih departmajih Drôme in Ardèche sicer rezervirana zgolj za vožnje na čas v vseh kategorijah. V nedeljo sledi vrhunec, moška cestna dirka, kjer bo zmago napadal Tadej Pogačar.