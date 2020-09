Lopez pozval rojake, naj se združijo v boju proti Slovencem

Ljubljana - »Samo dva milijona nas je, vendar smo vsi vrhunski športniki,« je Primož Roglič bolj za šalo kot zares odgovoril na vprašanje, ki ga je v zadnjih dneh slišal že neštetokrat. Kako si razlaga slovensko kolesarsko eksplozijo z njim v rumeni majici in Tadejem Pogačarjem kot najbolj vročim kolesarjem pirenejskih etap.Prevlada Slovencev na Touru kajpak ni po godu tekmecem ta čas vodilnega 30-letnega Kisovčana in sedmouvrščenega 21-letnega Komendčana, ki sta zasenčila številne kolumbijske ase. Kar štirje so v prvi deseterici skupnega seštevka, na 2. mestu je Egan Bernal (Ineos), na 5. Nairo Quintana (Arkea), na 6. ...