Los Angeles išče recept, ki bi v nadaljevanje prepričal Dončića in Jamesa

V nadaljevanju preberite:

»Priprave na vsako sezono začnemo z enakim ciljem, da pod strop dvorane obesimo šampionski prapor. Vse drugo je za nas neuspeh,« je bil ob zgodnjem koncu sezone povsem jasen vodja kadrovanja v Los Angelesu Rob Pelinka. Minnesota je v petih tekmah razgalila vse težave neuravnoteženega moštva Lakers in začrtala pot Pelinki, J. J. Redicku, Luki Dončiću in LeBronu Jamesu za poletje, ki bo ob Pacifiku zelo pestro.

Slovenski zvezdnik je v minulih dneh občutil, kaj pomeni nositi dres Los Angeles Lakers. Katere so Dončićeve glavne težave in zakaj so se tudi nanj kot plaz kritike vsule z vseh strani?