    Kolesarstvo

    Lov za Pogačarjem je brezupen, Vingegaardu za vrat diha Mehičan

    Slovenski kolesarski zvezdnik je z 11.680 točkami debelo pred Jonasom Vingegaardom, ki jih ima 5944,14. Slovenija s tretjega na četrto mesto.
    Tadej Pogačar (desno) je neulovljiv za Jonasa Vingegaarda. Dancu na lestvici Uci diha za ovratnik Isaac Del Toro Romero. FOTO: Benoit Tessier Reuters
    Galerija
    Tadej Pogačar (desno) je neulovljiv za Jonasa Vingegaarda. Dancu na lestvici Uci diha za ovratnik Isaac Del Toro Romero. FOTO: Benoit Tessier Reuters
    Š. R., STA
    3. 2. 2026 | 11:06
    3. 2. 2026 | 13:09
    3:06
    A+A-

    Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je sezono 2025 končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Sedemindvajsetletnik je imel po 20 zmagah skoraj dvakrat toliko točk (11.680) kot njegov najbližji zasledovalec, Danec Jonas Vingegaard (5944,14). Razmerje moči ostaja nespremenjeno tudi po uvodni dirki sezone v Avstraliji.

    Pogačar je že pet zaporednih sezon najboljši kolesar na svetu, od konca septembra 2021 ga nihče več ni zrinil z vrha lestvice Ucija.

    Slovenski as, ki je te dni presenetil z novo pričesko v slogu Eminema, bo svojo sezono odprl šele 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago.

    Njegov najbližji zasledovalec Vingegaard pa predvidoma že prej; 16. februarja na dirki v Združenih arabskih emiratih, marca bo zanj glavni izziv dirka po Kataloniji. Dančev lov za Slovencem ima past, saj ima Vingegaard v Mehičanu Isaacu Del Toru tesnega zasledovalca, ki je zbral 5664 točk.  

    Pogačarjev ekipni kolega, 22-letni Mehičan Isaac Del Toro je minulo leto končal kot tretji najboljši kolsear na lestvici Uci. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Pogačarjev ekipni kolega, 22-letni Mehičan Isaac Del Toro je minulo leto končal kot tretji najboljši kolsear na lestvici Uci. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

    Od Slovencev je drugi najboljši na lestvici 37-letni Primož Roglič, ki je na uvodu v leto 2026 na 34. mestu. Minulo sezono je dobil dirko po Kataloniji, sicer pa je imel obilico smole predvsem na Giru, ki ga je po številnih padcih predčasno končal. Dirko po Franciji je nato ob okrnjenih pripravah z osmim mestom končal prvič po letu 2020.

    Za začetek sezone ga čaka dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer bo lovil tretjo zmago, nato pa aprila še dirka po Baskiji in srečanje s Pogačarjem po Romandiji. Njegov glavni cilj sezone pa je španska Vuelta.

    Od preostalih Slovencev so v točkovni zbir države – Slovenija je zdrsnila iz »top 3« in je po novem četrta reprezentanca na svetu – prispevali še Matej Mohorič (197. mesto), Jakob Omrzel (258.), Matevž Govekar (506.), Tilen Finkšt (519.), Gal Glivar, ki je napredoval za 652 mest in je po novem 521., ter Jaka Marolt (572.).

    Slovenija je v seštevku držav četrta s 14.970 točkami. Pred njo so Belgija (18.213 točk), Danska (17.537) in po novem tudi Italija (15.104).

    Na ženski lestvici je na vrhu Nizozemka Demi Vollering, najboljša Slovenka je Urška Žigart na 37. mestu. Več kot sto točk sta od Slovenk zbrali le še Eugenia Bujak (145. mesto), ki se je poslovila od poklicnega kolesarstva, in Nika Bobnar na 323. mestu.

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Predsednik KZS

    Andraž Vehovar bi podaljšal zlato kolesarsko dobo

    Srebrni olimpijec iz Atlante 1996 je na čelu Kolesarske zveze Slovenije presenetljivo nasledil Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 1. 2. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Luka Mezgec

    Živimo v Pogačarjevi diktaturi in prav je tako

    Luka Mezgec, junak Trsta 2014, se pripravlja na svojo zadnjo sezono, poslovil pa se bo na evropskem prvenstvu v Sloveniji.
    Miha Hočevar 25. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    pred volitvami

    Evropsko prvenstvo je nacionalni projekt

    Slovenski kolesarski klubi bodo 31. januarja med Pavlom Marđonovićem in Ivanom Šmonom izbrali predsednika zveze.
    Miha Hočevar 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Murskosoboška knjižnica

    Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

    Svet zavoda je potrdil triletni pogodbi z dvema odvetnikoma v vrednosti 90.000 evrov, zaposleni opozarjajo na nesorazmerne stroške in tožbe proti posameznikom.
    Andrej Bedek 2. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Gledališče sanj slavi Slovenca

    Carrick: Šeškov sprejem v slačilnici pove vse (FOTO, VIDEO)

    Benjamin Šeško je z zmagovitim golom utišal kritike in Man. United približal ligi prvakov. Trener ni skoparil s pohvalami. Sledi Tottenham. Škarje za navijača?
    Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska politika

    Šef EPP Weber ostro nad socialiste, ki so v intervjuju kritizirali Janšo

    Pred zasedanji v Ljubljani besedni obračuni med evropskimi socialisti in desnosredinsko EPP.
    Peter Žerjavič 2. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Tadej PogačarPrimož RogličJonas VingegaardLestvica UCI

    Novice  |  Svet
    Srbija

    Na hišo zvezdniškega popevkarja Čolića odvrgli bombo

    Med napadom so bili v hiši pevec, njegova žena Sandra in hči Lara.
    3. 2. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Črnomelj

    44-letnega lovca je poskušal razorožiti sin, naboj pa je zadel svaka

    Med preiskavo so zasegli več kosov orožja. Imel je legalno in ilegalno orožje, puške in pištole, tudi domače izdelave.
    3. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Varnostni ukrep

    Kitajska zaradi smrtnih nesreč prepoveduje potopne kljuke

    Na novih avtomobilih potopne kljuke ne bodo več dovoljene od leta 2027 naprej.
    Gašper Boncelj 3. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Dalajlamov prvi grammy, a Kitajci niso navdušeni

    Budistični duhovni voditelj je ustvaril zvočno knjigo Meditacije. »To priznanje sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo,« je zapisal na družbenih omrežjih.
    3. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Po velikem uspehu

    Žiga Šeško razkril skrivnost uspeha v Melbournu: Deset dni isto (FOTO)

    Slovenski teniški dragulj Žiga Šeško je na sprejemu povedal veliko zanimivega o zakulisju dogajanja na OP Avstralije, kjer je osvojil mladinski grand slam.
    Peter Zalokar 3. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Varnostni ukrep

    Kitajska zaradi smrtnih nesreč prepoveduje potopne kljuke

    Na novih avtomobilih potopne kljuke ne bodo več dovoljene od leta 2027 naprej.
    Gašper Boncelj 3. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Dalajlamov prvi grammy, a Kitajci niso navdušeni

    Budistični duhovni voditelj je ustvaril zvočno knjigo Meditacije. »To priznanje sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo,« je zapisal na družbenih omrežjih.
    3. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Po velikem uspehu

    Žiga Šeško razkril skrivnost uspeha v Melbournu: Deset dni isto (FOTO)

    Slovenski teniški dragulj Žiga Šeško je na sprejemu povedal veliko zanimivega o zakulisju dogajanja na OP Avstralije, kjer je osvojil mladinski grand slam.
    Peter Zalokar 3. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
