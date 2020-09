Luka Mezgec bi lahko danes nadaljeval slovensko premoč na Touru

Preberite še :

Primož je najmočnejši, Tadej pa se vzpenja

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30

Šesta etapa letošnje dirke po Francije je dolga 186 kilometrov, poteka od Gapa do Privasa. Kolesarji se bodo z 865 metrov nadmorske višine spustili na 256 metrov, vendar etapa ni samo spust v cilj, vmes sta še dva klanca 4. kategorije, ki sta lahko ovira za klasične šprinterje. Najverjetneje bomo spet gledali ubežno skupino, ki bo ujeta nekaj kilometrov pred ciljem. Profil etape bi mogoče dopuščal tudi možnost, da danes beg uspe, vse je odvisno od velikosti ubežne skupine. To je nevarna etapa, veter v Provansi je lahko zelo zahrbten, prava skupina bi lahko prišla tudi več kot deset minut pred glavnino v cilj in potem bi bil vrstni red za nekaj etap zelo prevetren. Po zadnjem klancu Cote de Sain Vincent de Barres sledi spust, potem pa se vse do ciljne črte cesta vzpenja, povprečen naklon je 3-odstoten, ravno dovolj za drugačne vrste šprinterjev. Seveda pa bo moral paziti na, ki je tudi v izjemni formi in na Sagana, ki ne bo dal miru, preden ne zmaga vsaj v eni izmed etap. Boj za zeleno majico bo že na 47-kilometru. Nosilci majic v peti etapi so: bo tudi danes v rumenem, v beli majici bo, v zeleni bo še vedno bo v pikčasti. Najboljše moštvo je EF Pro Cycling, rdečo številko pa si bo pripel