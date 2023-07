Luka Mezgec: Če ne zmaga Dylan, naj zmaga Mark

Nekoč je bil najboljši slovenski gorski kolesar, nato je svojo kolesarsko pisarno našel na cestah in postal najboljši slovenski šprinter. Zdaj je Luka Mezgec eden od najboljših na svetu pri posebni nalogi v ekipi, šprinterskega zvezdnika Dylana Groenewegna v zaključkih ravninskih etap pripelje v položaj za zmago, ki se je upravičeno veseli, kot če bi bila njegova.

Sicer je zdaj 34-letni Kranjčan v karieri slovenskim navijačem prinesel že veliko veselja. Doslej je med profesionalci zmagal 19-krat, v zgodovino pa se je zapisal predvsem uspeh v zadnji etapi Gira 2014 v Trstu.

Blizu zmage je bil dvakrat tudi na Touru, leta 2020 v 14. in 19. etapi, ko je izpostavil kruto dejstvo kolesarskega kruha, drugouvrščeni je prvi poraženec. Tako se sicer ni počutil po državnem prvenstvu v Radovljici, ko je skupaj s Tadejem Pogačarjem pred tekmeci bežal štiri ure in zasedel drugo mesto.

Luka Mezgec je četrtič na Touru. FOTO: Črt Piksi

»Bil sem prvi med homo sapiensi, v čast mi je bilo, ne zgodi se velikokrat, da voziš štiri ure s kolesarjem številka ena na svetu. Dejal sem mu, da se mu bo majica slovenskega prvaka dobro podala na Touru,« je dejal Mezgec, ki je bil na DP osamljeni jezdec ekipe Jayco Alula, v Franciji pa je del dobro naoljenega šprinterskega stroja.

Nekoč je v njem Mezgec zaključne akcije pripravljal Avstralcu Michaelu Matthewsu, od lani pa to počne za Groenewegna, s katerim sta se v zadnjih dveh sezonah skupaj veselila že treh etapnih zmag na dirki po Sloveniji in ene na Touru. Luka je Dylana izvrstno potegnil proti cilju v tretji etapi lanske velike pentlje v Sønderborgu na Danskem. Kako bo letos?

»Noge se res dobro vrtijo, regeneracija je tudi dobra. Po vsakem vzponu potrebujem le kratek spust, da se noge znova napolnijo, to pomeni, da je forma tukaj. Upam, da je nisem pustil na cestah državnega prvenstva,« se je pošalil Mezgec, ki se vsako leto na višini pripravlja v Livignu, zadnja leta pa formo pred Tourom izpili na domačih cestah, na katerih sta se z Groenewegnom odlično ujela. Nizozemec je bil najboljši v Rogaški Slatini in Ormožu, trojček zmag je preprečila zmeda v zaključku etape v Postojni.

Od šest do osem sprintov

»Več gneče bo na Touru, na dirki po Sloveniji sva bila z Dylanom bolj ali manj sama, v Franciji nas bo več v vlaku. Elmar Reinders bo na tretji poziciji, veliko bo odvisnega od tega, kako nas bo vodil oziroma koliko bo poslušal moje ukaze v zadnjem kilometru,« Mezgec pravi o okrepljenem sprinterskem vlaku Jayca Alule, ki bo imel po njegovi oceni na letošnji trasi Toura dovolj priložnosti, da se izkaže.

»Računica je od šest do osem šprintov, če jih bo šest, bo povsem v redu, včasih se zgodi kakšno presenečenje, pobeg, padec. Za šprintersko sekcijo ekipe bi bila dovolj ena zmaga, vendar se apetiti povečajo, ko jo dosežeš. Lani smo dobili tretjo etapo in nato vseskozi lovili naslednjo zmago. V zadnji etapi, v kateri je bil Dylan drugi, je bil priokus grenak,« je nadaljeval Mezgec, ki je nazadnje kot prvi ciljno črto prečkal leta 2019 na dirki po Poljski.

Bi lahko spet poskusil v naslednjih treh tednih v Franciji? »Sanje vsakega kolesarja so dobiti etapo na Touru, vendar ne dirkam z mislijo na to, temveč da opravim svojo nalogo pri pripravi zaključne akcije Groenewegnu. Morda pa se pojavi priložnost, vedno sem jih znal izkoristiti. Noge so res super, letos sem se pripravljal drugače kot prejšnja leta, več pozornosti sem posvečal klancem, delal sem 30-sekundne intervale, to je tisto, kar zares potrebujem pri pripravi šprinta,« je povedal izkušeni Luka.

Luki Mezgecu je bilo v čast, da je na DP bežal skupaj s Tadejem Pogačarjem. FOTO: Črt Piksi

Eden njegovih oziroma Groenewegnovih glavnih tekmecev pa bo še bolj prekaljen šprinterski maček. Pri 38 letih bo to zadnji Tour za Marka Cavendisha (Astana), ki je v karieri slavil že 162 zmag, od tega 34 v etapah Toura. Lani se je izenačil z rekorderjem Eddyjem Merckxom, z zmago številka 35 bi ga prehitel in ostal sam na vrhu večne lestvice. »Vemo, kakšna blagovna znamka je Cavendish, koliko zmag je že dosegel. Če že ne zmagamo mi, si želim, da zmaga on, ki lovi rekordno 35. etapno zmago. Posebna čast bo tekmovati z njim na njegovem zadnjem Touru, saj je najboljši šprinter v zgodovini,« se je raketi z otoka Man pred zadnjim vzletom na največji dirki na svetu priklonil Mezgec.