Luka Mezgec je podpisal za Red Bull Boro Hansgrohe

Prihajajoči konec tedna bo za slehernega kolesarskega navdušenca zelo čustven, saj bo evropsko prvenstvo zavilo na slovenske ceste. Prvič v zgodovini bo tako velik kolesarski dogodek prišel na slovenska tla, na delu pa bomo videli najboljše športnike in športnice na svetu.

Še bolj čustven pa bo ta konec tedna za Luko Mezgeca. Izkušeni slovenski kolesar bo v nedeljo odpeljal svojo zadnjo profesionalno dirko, potem pa bo kolo postavil v kot. Najboljši šprinter v zgodovini Slovenije nam bo v spominu ostal kot zmagovalec zadnje etape dirke po Italiji leta 2014 v Trstu, leta 2020 pa je bil na dirki po Franciji dvakrat drugi. Ne le to, Luka Mezgec je tudi velik človek in izvrsten sogovornik.

Luka Mezgec ob zmagi na etapi dirke po Sloveniji v Ljubljani. FOTO: Tour of Slovenia

V zadnjih letih je v ekipi Jayco Alula prevzel mentorsko vlogo, na dirkah je pogosto pomagal klubskim kolegom. Bil je desna roka športnega direktorja, na klubskih sestankih pa je kmalu spoznal, da ima dovolj izkušenj, da postane športni direktor.

Sedaj je postalo tudi uradno – Luka Mezgec bo prihodnje leto postal športni direktor ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, kjer nastopa tudi Idrijčan Jan Tratnik. V nedeljo bosta s Tratnikom še zadnjič skupaj v reprezentanci, prihodnje leto pa ga bo Mezgec že vodil iz klubskega avtomobila.

Zgodovinska zmaga Luke Mezgeca na Giru. »In Trst je končno slovenski,« je takrat povedal legendarni kolesarski komentator Rob Hatch. FOTO: Giro

Kranjčan je novico potrdil v pogovoru na Radiu 1. »V glavi imam preveč stvari, zato bi bilo najbolje, da bi še eno leto kolesaril. Čaka me nekaj projektov, v Ljubljani bomo zidali, glavnina časa pa bo pripadla kolesarstvu. Podpisal sem za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, kjer bom športni direktor – želim si deliti izkušnje, ki sem jih nabiral zadnjih 17 let,« je povedal.

Tako bo Mezgec prihodnje leto iz avtomobila spremljal Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza, Giulija Pellizzarija in druščino. Športni direktor je v ekipi tudi nekdanji profesionalec Gregor Gazvoda, znano pa je, da bo ekipo po koncu leta zapustil Primož Roglič.