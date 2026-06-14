Luka Mezgec je končno nazaj, Žak Eržen po visok rezultat

Na sporedu je največja enodnevna kolesarska dirka na danskih tleh. Komaj druga izvedba preizkušnje Copenhagen Sprint bo ponudila veliko razburljivega dirkanja, že samo ime pa govori o tem, kakšen zaključek si lahko pričakujemo. Na štartu je nekaj najhitrejših fantov na svetu, v konkurenci pa bosta tudi dva Slovenca – Žak Eržen bo kapetan Bahrain Victoriousa, po neugodni poškodbi pa se v konkurenco vrača tudi veteran Luka Mezgec. V Kalabriji pa se jutri začenja tudi dirka po Italiji za mlajše člane, ki jo je lani v velikem slogu dobil mladi Jakob Omrzel. Ker je Dolenjec že prestopil v člansko moštvo Bahrain Victoriousa, zmage ne sme več braniti, a Slovenija bo vseeno imela na štartu dva močna aduta za kakšen viden rezultat. Na štartu bosta Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in Sven Aleksander Mernik (Visma-Lease a Bike)