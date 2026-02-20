Luka Mezgec med najboljšimi v Emiratih: Ni slabo za starca, kot sem jaz

Izkušeni slovenski kolesar Luka Mezgec (Jayco Alula) je na kaotičnem šprintu v peti etapi dirke po Združenih arabskih Emiratih prišel do odličnega četrtega mesta. Osemintridesetletni Kranjčan, ki je bil v zadnjih treh letih skoraj vedno v hitrih zaključkih v vlogi pomočnika, je dokazal, da še vedno spada med najboljše šprinterje na svetu.

»Etapa je bila precej lahka do konca. Zaključni šprint je bil zelo kaotičen, kot ponavadi na tej dirki. Ceste so bile zelo široke, spredaj pa smo morali biti predvsem na dveh točkah: dober kilometer pred ciljem ter šeststo metrov pred ciljem, kjer smo videli dva ozka ovinka. Tam sem bil v dobrem položaju, tudi zaključni šprint pa ni bil ravno slab za starca, kot sem jaz,« se je na svoj račun pošalil priljubljeni Gorenjec, ki bo po tej sezoni kolo postavil v kot in se presedel v klubski avtomobil.

Zmage se je še drugi dan zapored razveselil italijanski velikan Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki mu tudi tokrat ni bilo para. Izkoristil je odlično pomoč močnega šprinterskega vlaka ter tako navkljub grdemu padcu v prvi etapi utrdil svoj status najboljšega šprinterja na svetu.

Dirka po Združenih arabskih Emiratih je bila v minulih letih sicer znana kot pravi šprinterski festival, saj je veliko etap v puščavi povsem ravninskih, to pa na štart privabi vse najboljše kolesarje. Letos je teh resda nekoliko manj, a še vedno gre za zelo močno konkurenco. Gre za drugo letošnjo dirko najvišje ravni, prvo je v Avstraliji dobil domačin Jay Vine (UAE Emirates)

Luka Mezgec je bil spredaj že v četrti etapi, ko je bil prav tako v odličnem položaju, a je zaradi slabega pozicioniranja kolesarjev, ki so že končali s svojim delom in so tako odvili, skoraj pristal na tleh.

V zadnjih letih je bil Kranjčan vselej v vlogi zadnjega lead-outa v šprinterskem vlaku Dylana Groenewegna. Nizozemec je pred letošnjo sezono zapustil Jayco Alulo ter se preselil v Unibet Rose Rockets, Mezgec pa je na svoje zadnje kolo dobil Nemca Pascala Ackermanna. Slednji že nekaj let ne spada več med najboljše, zato bo očitno tudi Mezgec v zadnji sezoni dobil nekaj priložnosti za dokazovanje.

V nadaljevanju sezone ga čaka nekaj enodnevnih dirk, nato pa bo nastopil na dirki po Italiji, kjer bo do vidnejših rezultatov pomagal Ackermannu. V začetku oktobra bo na domačem evropskem prvenstvu, ki bo potekalo v Ljubljani, končal izjemno uspešno športno pot, ki jo je kronal z etapno zmago na dirki po Italiji leta 2014 v Trstu, tudi na dirki po Franciji pa je bil leta 2020 dvakrat čisto blizu zmagi.

Na dirki po ZAE v skupnem seštevku sicer nekoliko presenetljivo vodi Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), ki ima pred jutrišnjo gorsko etapo s ciljem na Džebel Hafit 21 sekund prednosti pred mehiškim supertalentom Isaacom del Torom (UAE Emirates), tretji Harold Tejada pa zaostaja že minuto.

Najbolj je sicer razočaral Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je na zahtevni gorski etapi s ciljem na Džebel Mobrah zaradi krčev povsem odpovedal, v skupnem seštevku je svetovni, olimpijski in evropski prvak zdaj enajsti, zaostaja 1:44.