Manjka mu še liter pljučne kapacitete, a se je želel čim prej vrniti na dirke

Na včerajšnji dirki Copenhagen Spring v danski prestolnici se je po dobrih dveh mesecih premora na dirke vrnil najboljši slovenski šprinter vseh časov Luka Mezgec. Kranjčan, v dresu Jayco Alule še zadnje leto član profesionalne karavane, se v pogovoru za Siol pripovedoval o dveh mesecih kalvarije.

Posledice nesreče so bile precej hujše, kot je sprva kazalo, saj je moral Kranjčan po vrnitvi v Slovenijo zaradi krvavitve v pljuča prestati še operativni poseg. Čeprav še pred nekaj tedni ni bil prepričan, ali bo nared za nastop na Danskem, je okrevanje potekalo dovolj uspešno, da je vrnil v karavano. Že pred štartom največje danske enodnevne dirke, ki jo je naposled v šprintu majhne glavnine dobil Japser Philipsen (Alpecin Premier-Tech), je napovedal, da dirke ne bo končal.

»Mentalno sem v dobri kondiciji, fizično pa še nisem tam, kjer bi želel biti. Pet tednov sem bil na bolniškem dopustu, treniram pa dobre tri tedne. Pljuča še niso stoodstotna, manjka mi še slab liter kapacitete, ampak želel sem se čim prej vrniti. Kosti so zaceljene, zato sem si želel čim prej nazaj v skupino, da spet dobim tisti občutek za dirke. Julija me čaka ves mesec priprav, avgusta pa se potem spet vračam na dirke,« je povedal simpatični Kranjčan.

Na srečo v Københavnu ob številnih padcih tokrat ni bil na tleh – glavnino je v zaključku po samem centru tega močno kolesarsko obarvanega mesta na dva dela razbil velik padec, žal pa je zadaj ostal tudi slovenski pretendent za visok rezultat in po mnenju Luke Mezgeca naš največji talent šprinterskih zaključkov Žak Eržen.

Dolenjec v barvah Bahrain Victoriousa nas je vseeno navdušil v šprintu druge zasledovalne skupine, kjer so ga prehiteli le trije kolesari, sam pa je bil boljši tudi od Jordija Meeusa (Red Bull Bora Hansgrohe) ter Dylana Groenewegna (Unibet Rose Rockets). V minulih tednih je imel nekaj težav s kolenom, a na dirko po Sloveniji prihaja dobro pripravljen. Tudi na domačih cestah bo, vsaj v nekoliko lažjih prvih dveh etapah s ciljem v Rogaški Slatini in Ormožu, dobil priložnost za dokazovanje v šprintih.

Od Slovencev na domači pentlji v Bahrain Victoriousu nastop načrtujeta še Jakob Omrzel, ki se vrača z višinskih priprav in je odilčno pripravljen, in Roman Jermakov. Formo pred Tourom bo poskusil izbrusiti Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), svoj prostor pod soncem pa bodo iskale tudi slovenske ekipe – Pogi Team Gusto Ljubljana, Factor Racing in KK Novo Mesto.