Kolesarstvo

Luka Mezgec tudi uradno brez zadnje tritedenske dirke

Izkušeni slovenski šprinter še okreva po padcu na aprilski dirki Scheldeprijs, kjer si je zlomil tri rebra. Ekipa Jayco Alula motivirana na Giro.
Luka Mezgec je prvi Slovenec z zmago na dirki po Italiji. Leta 2014 je dobil šprint v Trstu. FOTO: Fadel Senna/AFP
Matic Rupnik
1. 5. 2026 | 10:59
Kar se je po hudem padcu na dirki Scheldeprijs osmega aprila zdelo logično, je zdaj tudi uradno potrjeno – slovenski kolesar Luka Mezgec iz ekipe Jayco Alula ostaja brez dirke po Italiji in tako v svoji zadnji sezoni skoraj zagotovo ne bo odpeljal tritedenske dirke. 

Velika smola, Luka Mezgec je pristal v bolnišnici

Spomnimo, 37-letni Kranjčan si je ob grdem padcu zlomil tri rebra, zaradi katerih je nekaj dni preživel v bolnišnici v Belgiji. Zlom reber je seveda izjemno nevaren ob morebitnem premikanju, zato se je lahko v domovino vrnil razmeroma pozno. Ni še jasno, kdaj bomo Mezgeca videli nazaj na najpomembnejših dirkah, čeprav ekipe trenutno ni na predčasni štartni listi, pa bi junija moštvo Jayco Alula lahko videli tudi na dirki po Sloveniji. 

Naslednja dirka na programu izkušenega šprinterja je za zdaj sicer Copenhagen sprint, ki bo na sporedu le nekaj dni pred začetkom slovenske pentlje. 

V dresu Jayco Alule bo ekipo na Giru vodil Avstralec Ben O'Connor, ki pa za seboj nima ravno uspešne sezone. Na gorskih etapah mu bodo pomagali še Nizozemec Koen Bouwman, Nemec Felix Engelhardt ter Danec Chris Juul-Jensen. V šprintih bo priložnosti iskal izkušeni Nemec Pascal Ackermann, ki ga bosta po tehnično zahtevnih zaključkih vodila domačin Andrea Vendrame (priložnosti bo iskal tudi v pobegih) ter Britanec Bob Donaldson. Del ekipe, ki bo osmega maja v Bolgariji začela z rožnato pentljo, bo tudi nekdanji izjemni gorski kolesar Alan Hatherly. 

