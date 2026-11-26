Med prejemniki priznanj na tradicionalnem Večeru zvezd Kolesarske zveze Slovenije (KZS) je bil tudi Luka Mezgec, ki je letos sklenil dolgoletno kariero poklicnega kolesarja. Skupaj z najboljšo slovensko gorsko kolesarko vseh časov Tanjo Žakelj je prejel priznanje ob koncu športne poti, a se od kolesarstva še ne poslavlja – dogajanje na dirkah bo odslej spremljal iz klubskega avtomobila, saj je postal športni direktor ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. »Kljub padcu mi je nekako uspelo izpeljati sezono do konca. Na srečo sem se že pred tem odločil, da bo to moja zadnja sezona, saj bi moral sicer kariero končati zaradi posledic padca. Zdaj smo tukaj, zdravi smo in se lahko ukvarjamo tudi z drugimi športi,« je ob prejemu priznanja dejal Mezgec in v šaljivem tonu pristavil, da tudi v pokoju ne ...