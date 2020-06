FOTO:Luki Mezgecu je šlo še v cilju na bruhanje

Komenda

je prvi kolesarski zmagovalec v Evropi, potem ko so zaradi pandemije 14. marca prekinili sezono. Drugo leto zapored je bil najboljši na pokaluin VN Plastike Virant, kriterijski dirki v komendski poslovni coni. Čeprav velja za najboljšega slovenskega šprinterja pa tudi na jutrišnje državno prvenstvo s ciljem na Ambrožu pod Krvavcem ne bo šel brez ambicij.Le 39,6 km na povsem ravninski krožni progi morda zveni enostavno, vendar ni tako, če se številni profesionalci iz ekip svetovne serije na vso moč podajo s štarta, ne popuščajo do cilja, vmes pa morajo opraviti še 12 točkovanih šprintov. To nalogo je z odliko opravil Mezgec, edini član ekipe Mitchelton Scott v karavani, ki je zbral 27 točk. Eno več od Avstrijca, ki je imel podporo kar petih slovenskih moštvenih sotekmovalcev iz Bahraina McLarna. Tudi, ki je z 18 točkami zasedel 3. mesto. V ženski konkurenci je bila najboljša, Nizozemka iz ekipe Ale BTC Ljubljana.Mezgec je moral za zmago napeti vse moči in jih tudi pravilno razporediti. Spoprijeti se je moral tudi s posledicami skoraj štirimesečnega tekmovalnega posta, nazadnje je namreč dirkal na preizkušnji po Združenih arabskih emiratih 27. februarja. »Še zdaj me sili na bruhanja, ker nismo več vajeni tekmovalnih naporov. Vedel sem, da bo to šok za telo. Že dolgo nisem šel tako v 'filter', do konca in to s tako kratkimi premori med ekstremnimi napori. Predvsem malo starejši tekmovalci imamo več težav s tem, pri 32 letih je za mano že toliko sezon, da potrebujem več dirk, da dosežem vrhunsko formo. Ta uvod v Komendi je bil zelo naporen, saj so kriteriji izjemno zahtevni, ker šprintaš, nato nadaljuješ v močnem tempu in nato spet šprintaš,« je Kranjčan orisal zahtevnost kolesarske discipline, ki je redko na sporedu.»Pot do zmage ni bila enostavna. Udeležba je bila zelo močna, kolesarji Bahraina McLarna pa so od štarta do cilja nadzirali dirko. Dobil sem prva dva šprinta, kar me je drago stalo. Pri naslednjih treh šprintih sem stežka držal stik s skupino. Ko sem si odpočil, sem se odločil, da se bom za najvišja mesta boril v vsakem drugem šprintu. Na koncu je bilo to dovolj za točko prednosti, taktično mi je dirka zelo dobro uspela,« pa je Mezgec povedal o poti do nove zmage, ob kateri je moral odmisliti tudi nenavadno dogajanje okoli njegove ekipe.Pred dnevi je vodstvo avstralske zasedbe Mitchelton Scott objavilo, da ekipo in licenco za svetovno serijo prepušča španskemu skladu Manuela Fundacion ter da naj bi ekipa pod novim imenom in v novih barvah začela nastopati že v preostanku letošnje sezone. V četrtek je sledilo sporočilo, da so pogajanja s Španci prekinjena in da ekipa vsaj do konca sezone ostaja v rokah»Ryan je še enkrat vstopil v ekipo z dodatnimi sredstvi. Sezono bomo izpeljali po prvotnem načrtu, brez nižanja plač. Zavezal se je, da bo tudi prihodnjo sezono naš sponzor, če ne bomo našli boljšega podpornika,« je položaj Mitchelton Scotta razjasnil Mezgec, ki se ta konec tedna spogleduje z dvojčkom zmag.Čeprav velja za šprinterja in ne gorskega specialista (kolesarsko pot je sicer začel na gorskem kolesu), upa, da se bo jutri lahko vmešal v boj za naslov slovenskega prvaka na preizkušnji po gorenjskih cestah, ki se bo končala z vzponom na Ambrož pod Krvavcem, 1097 metrov visoko. Slovenska in svetovna kolesarska javnost pričakuje dvoboj(Jumbo Visma) in Tadeja Pogačarja (UAE), vendar ima tudi Mezgec svojo računico.»Lahko se komu priključim v pobegu, morda lahko tudi sam kaj opravim. Bomo videli, v kakšnem stanju se bom zbudil v nedeljo. Če bodo zasledovalci utrujeni in bom jaz spredaj, se bom potrudil. DP je zelo specifična dirka, velikokrat smo pričakovali šprint glavnine, vendar je zmagala ubežna skupina, marsikaj se lahko zgodi tudi tokrat,« je še povedal Mezgec.