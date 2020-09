FOTO:Macron namesto slovenskega videl kolumbijsko slavje

V kraljevski 17. etapi bi Primož Roglič in Tadej Pogačar slavila še četrto slovensko dvojno zmago na Touru, če jima računov ne bi prekrižal Miguel Angel Lopez. Na peklenskem ciljnem vzponu na Col de la Loze pa je pokazal, da Kolumbijci najlažje dihajo, ko se cesta vzpne nad višino 2000 metrov.Francoski predsednik Emmanuel Macron je v vodilnem spremljevalnem avtu dirke morda pričakoval šov Slovencev, o katerih zadnja dva tedna govori ves kolesarski svet. Pričakovali so ga tudi slovenski navijači, ki pa so se morali tokrat zadovoljiti »le« z 2. in 3. mestom.Kraljevska etapa je bila še bolj slovensko obarvana kot prejšnje ...