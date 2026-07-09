Macron občudoval Pogačarjevo sladko zmago v Pirenejih

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Tadej Pogačar je zmago v 6. etapi uvrstil med svojih pet najboljših na Touru. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je zmago v 6. etapi uvrstil med svojih pet najboljših na Touru. FOTO: Loic Venance/AFP
Miha Hočevar
9. 7. 2026 | 18:56
6:30
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Tadej Pogačar (UAE) je gospodar 113. dirke po Franciji. Takšna je sodba pirenejske 6. etape z vzponom na sloviti Tourmalet, v kateri je slovenski šampion z enim udarcem pokoril vse tekmece. Po izjemni predstavi se je veselil svoje 23. etapne zmage in 56. rumene majice na veliki pentlji. Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega, jo bo bržkone nosil tudi v cilju 26. julija v Parizu.

»Mislim, da ta zmaga sodi med mojih najboljših pet na Touru. Med etapo je oživelo veliko spominov na šesto etapo leta 2023, ki sem jo slavil, potem ko sem si zlomil roko. Zmaga je bila neverjetna, ena od najbolj sladkih,« je povedal Pogačar.

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