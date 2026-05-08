Magnier prekrižal načrte bika iz Buje

Italijani se že deset let niso veselili končne zmage rojaka na Giru in nič ne kaže, da bodo letos dobili naslednika leta 2016 nazadnje rožnatega Vincenza Nibalija, saj za prvega favorita velja Danec Jonas Vingegaard. To ne pomeni, da naši zahodni sosedi nimajo odličnih kolesarjev. V karavani 109. dirke po Italiji, ki je včeraj v Nesebarju v Bolgariji začela tritedensko pot proti Rimu, med šprinterji izstopa Jonathan Milan.

Zelo si je želel zmago v uvodni etapi Gira, vendar je bil v kaotičnem šprintu v Burgasu za tekmece premočan Francoz Paul Maginer (Soudal Quick Step). Milan si še vedno želi prvič obleči rožnato majico vodilnega na Giru, katere glavna pokroviteljica je letos njegova domača dežela, Furlanija – Julijska krajina.