Maraton Franja je spet tridnevni praznik

Maraton Franja je bil eden redkih, ki ni prekinil delovanja v času pandemije covida-19, in je tudi med tistimi, ki se po njej po udeležbi vrača v dobre stare čase. Lani je v sklopu tega kolesarskega praznika pedale v dveh dneh vrtelo okoli 5200 kolesark in kolesarjev vseh starosti, letos pa bo Franja spet zasijala v polnem sijaju. Od 7. do 9. junija bo to ponovno tridnevni praznik, na spored katerega se po petih letih vrača petkova vožnja na kronometer.

»Vrnitev kronometra Ljubljana–Domžale–Ljubljana je glavna zgodba letošnjega maratona, je pa tudi nekaj drugih novosti. Na otočkih na cestah bomo od štarta v BTC do Sinje Gorice kovinske stebričke prometnih znakov zaščitili z blazinami, ki jih bomo nato prestavili na zadnji del trase po Ljubljani. Za to smo se odločili tudi ob pomislekih, da so kolesarske dirke vse bolj nevarne,« je o 43. Maratonu Franja BTC City povedal njegov direktor Gorazd Penko.

Predsednik organizacijskega odbora maratona Franja Jože Mermal je posebno plaketo predal 90-letnemu Tonetu Fornezziju Tofu, ki je ob tem spisal himno maratona. FOTO: Dejan Javornik

Na Franji je vedno nekaj malo drugačnega, nekatere stvari pa ostajajo iste. Od rojstva leta 1982 jo prireja KD Rog, ki letos praznuje 75 let delovanja, in vseskozi je zraven njen idejni oče Tone Fornezzi Tof, ki je letos dopolnil 90 let. Na včerajšnji predstavitvi je iz rok predsednika organizacijskega odbora Jožeta Mermala prejel posebno plaketo, ob tem pa je Tof spisal himno maratona, ki ga je pomagal ustanoviti z že pokojnima Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem. Spomnil je, kakšno pot je prekolesarila Franja, od 700 udeležencev na krstni izvedbi do okoli 8000 ob rekordnih letih v prejšnjem desetletju.

»Letos bo udeležba večja kot lani. Na sobotnem družinskem maratonu, s katerim Domžale postajajo dvodnevni prireditelj, bo gotovo več kot 2000 udeležencev, na velikem in malem maratonu je že prijavljenih več kot 2500. Kronometer bo prispeval okoli 160 rekreativnih kolesarjev in kolesark in vsaj še toliko mladih tekmovalk in tekmovalcev, ki se bodo pomerili za slovenski pokal. Vse skupaj bo v treh dneh več kot 6000 udeleženk in udeležencev, morda se spet približamo številki 7000,« je Penko razkril, koliko ljudi pričakuje na šestih Franjinih prireditvah – petkovi vožnji na čas (21,2 km), sobotnih barjanki (77 km), družinsko-šolskem maratonu (25 km in preizkušnji za najmlajše (1 km) ter nedeljskih malem (97 km) in velikem maratonu (154 km). Vsi cilji bodo v BTC, prav tako štarti razen pri barjanki, na kateri se bo karavana na pot podala na Kongresnem trgu.

Vodstvo Franje z devetimi junaki, ki so prekolesarili vseh dosedanjih 42 maratonov. FOTO: Dejan Javornik

Proračun, ki je lani znašal okoli 400.000 evrov, so tudi ob podpori treh novih pokroviteljev povečali za 20.000 evrov, s čimer bodo šli le stežka v korak z vse višjimi stroški. Med njimi je še vedno tudi kritje policijskega varovanja, ki ga je nekoč že krila država, kar Penka še najbolj vznemirja.