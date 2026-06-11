Maraton Franja praznuje 45 let

»Franja je poletna Planica,« je o največjem slovenskem kolesarskem prazniku povedal njegov idejni oče, 92-letni Tone Fornezzi – Tof. Prireditev, ki si jo je leta 1982 zamislil skupaj z Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem, je dosegla neslutene razsežnosti. Ob 45. izvedbi bo na slovenske ceste spet privabila več kot 6000 kolesark in kolesarjev, ob njih pa 100.000 navijačic in navijačev.

Tradicija Franje je tudi posebna priloga Dela, ki bo tudi tokrat izšla na 40 straneh, na katerih bo ponudila veliko zanimivega branja, reportaže z vseh prireditev in rezultate velikega in malega maratona ter vožnje na čas.

A Franja je veliko več kot dirka, združuje kar sedem tras, na katerih lahko vsakdo uresniči svoje cilje, pravi direktor Gorazd Penko, ki je letos že 25. na čelu utečene organizacijske ekipe.

»Pri Franji sem vzljubil njen kontekst, da je solidarna, spoštljiva, zelo družabna, tovariška prireditev. Da jo imajo ljudje radi, da so jo vzljubili in s tem vzljubili tudi množično kolesarjenje,« pa je o prazniku, ki ga od leta 2003 gosti BTC City, povedal predsednik upravnega odbora BTC in organizacijskega odbora maratona Franja Jože Mermal.

Tokrat je na vprašanja odgovarjal skupaj z glavnim izvršnim direktorjem BTC Damjanom Kraljem. »Zelo smo zadovoljni in ponosni, da je maraton Franja tako prepoznan vseslovenski ali svetovni projekt. Potencialnim sponzorjem ni treba dolgo razlagati za kaj gre, ga poznajo in podpirajo,« je povedal Kralj, ki je v organizacijo maratona Franja tudi že vpet več kot dve desetletji.

A nihče na našem največjem kolesarskem prazniku, ki je dobil ime po partizanski zdravnici Franji Bojc Bidovec, ni prekolesaril več kilometrov kot Roman Blatnik, Ljubo Dobaj, Dušan Dobnikar, Jože Dovžan, Ivan Ertl, Bojan Mandeljc, Konrad Merlak, Andrej Repovš in Ferdinand Vičič. To je deveterica legend, ki od leta 1982 ni izpustila niti enega maratona Franja. V posebni prilogi, ki bo z delom izšla v torek, 16. junija, jih boste spoznali pobližje. Izvedeli boste tudi, kako se za ponovno zmago bori Partizanska bolnica Franja, ki sta jo leta 2023 uničila ujma in vetrolom.