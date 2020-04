Maraton Franja septembra ali oktobra

Ljubljana - Širitev koronavirusa je s svojimi posledicami ustavila običajen življenjski vsakdan, prikrojila športni koledar leta 2020 po svoje in posledično organizacijo množičnih športnih prireditev, med katerimi je v Sloveniji že kar legendarni mednarodni kolesarski maraton Franja.



Ta je že vrsto let del prestižne svetovne serije UCI Grand Fondo World Tour.



»Globoko se namreč zavedamo vseh resnih posledic gospodarske in družbeno-socialne krize po koncu pandemije. Na zahtevni preizkušnji bodo tudi množični športni dogodki in njihovo ponovno oživljanje. Ob tem bodo morali mnogi pokrovitelji izkazovati visoko družbeno in ekonomsko odgovornost. Zato je organizacijski odbor Maratona Franja BTC City 2020 sprejel sklep, da v danih razmerah odpoveduje prireditev v predvidenem datumu od 12. do 14. junija 2020. Po posvetovanju in pogovoru z mednarodno kolesarsko zvezo UCI smo v vlogi organizatorja prejeli dva nadomestna termina: prvi vikend septembra ali prvi vikend v oktobru,« so zapisali v sporočilu za javnost prireditelji tekmovanja.



Končno odločitev o letošnji izvedbi 39. Maratona Franja BTC City 2020 pa bo organizacijski odbor sprejel ob koncu junija.