Smrt Marca Pantanija spet razburja: Bil je umorjen, denar je ključ do vsega

Več kot 22 let po smrti legendarnega italijanskega kolesarja Marca Pantanija njegova mati Tonina Belletti še vedno ne verjame uradnim ugotovitvam o vzroku smrti. Prepričana je, da njen sin 14. februarja 2004 v hotelski sobi v Riminiju ni bil sam in da je bil žrtev umora, povezanega z denarjem in mamili. »Denar je ključ do vsega. Zato je tistega jutra nekdo obiskal Marca,« je Bellettijeva povedala za italijanski časnik Il Resto del Carlino. Prepričana je, da je pred smrtjo prišlo do prepira zaradi denarja, ki se je končal z nasiljem. Po njenih besedah je Pantani v dneh pred smrtjo večkrat dvignil gotovino, pri sebi pa naj bi imel približno 20.000 evrov. Pantanijeva mati opozarja tudi na stranski vhod v hotel Le Rose, skozi katerega bi lahko nekdo neopaženo prišel do njegove sobe. Družina ...