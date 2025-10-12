Marko Džalo: Tritedenska dirka je za nas daljša od meseca

Marko Džalo je dolgoletni maser britanske kolesarske ekipe Ineos Grenadiers, nekdanjega moštva Sky, s katerim je dosegel ogromno izjemnih uspehov. Zraven je bil tudi pri eri Chrisa Frooma, ko je ta dobil kar štiri dirke po Franciji. Kranjčan je eden izmed najprepoznavnejših obrazov spremljevalne zasedbe, prav tako pa se zelo spozna na kolesarstvo in zna o njem povedati marsikaj. Trinajst sezon je bil maser izjemnega Gerainta Thomasa, zmagovalca dirke po Franciji 2018, ki je končal športno pot. Skupaj sta spletla lepo prijateljsko vez, Valižan pa tudi po koncu kariere ostaja močno vpet v kolesarstvo in v ekipo Ineos Grenadiers.